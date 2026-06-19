聽新聞
0:00 / 0:00
端午節強化路邊臨檢 桃園警方查獲毒駕10件、酒駕11件
全台毒駕事件頻傳，桃園市警察局於6月18日執行「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」，向內政部警政署申請保安警力40名，於毒駕易發生路段強化落實攔檢，共查毒駕10件、酒駕11件，共計21件。
警方表示，為防制毒駕，除加強路面攔查與取締外，亦同步強化毒品來源查緝，從路面執法及源頭斷根兩方面共同推動。保安警察大隊盤查到駕駛自小客車的王姓男子，發現王男神情呆滯，警方目視所即處見王嫌脖子佩掛電子菸桿1支及依託咪酯菸彈1顆，另於駕駛座把手處發現數顆依託咪酯菸彈。
警方查獲毒駕案件後，除依法製單外，並向上溯源，查獲王嫌持有電子菸桿1支、依託咪酯菸彈1顆（6.58公克）、安非他命1包（含袋17.68公克）、依託咪酯菸彈17顆（90.5公克）、安非他命1包（含袋0.76公克）、電子磅秤1個、分裝用針筒1組、依託咪酯粉末2包（含袋1公克）；針對毒品製造、運輸、販賣及持有者深入偵辦，落實源頭查緝。
桃園市警察局長廖恆裕表示，為防制毒駕憾事，道路交通管理處罰條例也將隨之修正，朝強化毒駕違規行為罰則、加重再犯高風險毒駕處罰，及建立吸毒者預防性吊照管理機制等三大面向進行，未來除加重毒駕、拒測行為處罰外，並增訂毒駕或拒絕毒測，一律吊銷駕照，3年內不得考照；不論車輛屬何人所有，一律依法沒入車輛。毒駕累犯及致人重傷或死亡等相關嚴重情形，終身不得考照。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。