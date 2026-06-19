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端午節強化路邊臨檢 桃園警方查獲毒駕10件、酒駕11件

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

全台毒駕事件頻傳，桃園市警察局於6月18日執行「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」，向內政部警政署申請保安警力40名，於毒駕易發生路段強化落實攔檢，共查毒駕10件、酒駕11件，共計21件。

警方表示，為防制毒駕，除加強路面攔查與取締外，亦同步強化毒品來源查緝，從路面執法及源頭斷根兩方面共同推動。保安警察大隊盤查到駕駛自小客車的王姓男子，發現王男神情呆滯，警方目視所即處見王嫌脖子佩掛電子菸桿1支及依託咪酯菸彈1顆，另於駕駛座把手處發現數顆依託咪酯菸彈。

警方查獲毒駕案件後，除依法製單外，並向上溯源，查獲王嫌持有電子菸桿1支、依託咪酯菸彈1顆（6.58公克）、安非他命1包（含袋17.68公克）、依託咪酯菸彈17顆（90.5公克）、安非他命1包（含袋0.76公克）、電子磅秤1個、分裝用針筒1組、依託咪酯粉末2包（含袋1公克）；針對毒品製造、運輸、販賣及持有者深入偵辦，落實源頭查緝。

桃園市警察局長廖恆裕表示，為防制毒駕憾事，道路交通管理處罰條例也將隨之修正，朝強化毒駕違規行為罰則、加重再犯高風險毒駕處罰，及建立吸毒者預防性吊照管理機制等三大面向進行，未來除加重毒駕、拒測行為處罰外，並增訂毒駕或拒絕毒測，一律吊銷駕照，3年內不得考照；不論車輛屬何人所有，一律依法沒入車輛。毒駕累犯及致人重傷或死亡等相關嚴重情形，終身不得考照。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市警察局於6月18日執行「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」，向內政部警政署申請保安警力40名，於毒駕易發生路段強化落實攔檢。圖／桃園市交大提供
桃園市警察局於6月18日執行「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」，向內政部警政署申請保安警力40名，於毒駕易發生路段強化落實攔檢。圖／桃園市交大提供

警方查獲王男持有電子菸桿1支、依託咪酯菸彈1顆、安非他命1包、依託咪酯菸彈17顆、安非他命1包、電子磅秤1個、分裝用針筒1組、依託咪酯粉末2包。圖／桃園市交大提供
警方查獲王男持有電子菸桿1支、依託咪酯菸彈1顆、安非他命1包、依託咪酯菸彈17顆、安非他命1包、電子磅秤1個、分裝用針筒1組、依託咪酯粉末2包。圖／桃園市交大提供

毒駕 酒駕 臨檢

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