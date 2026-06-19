端午前夕執行全國擴大取締毒駕專案 苗警查獲毒駕1件、酒駕3件

鐵腕掃蕩！苗警局長親自坐鎮「取締毒駕專案」強勢出擊

鑒於毒駕肇事案件頻傳，嚴重危害民眾生命及交通安全，苗栗縣警察局昨（18）日晚間執行「全國擴大取締施用毒品後駕車專案」，以有效遏止毒駕違法行為，共計取締毒駕1件、酒駕3件；上半年累計迄今，苗警已查獲毒駕高達222件，相當驚人。

昨配合內政部警政署執行全國性取締毒駕專案，苗縣警局長李忠萍也親自坐鎮，特別前往竹南分局參加勤前教育、提振同仁士氣，更親赴執法現場督軍，以實際行動展現警方對毒駕「零容忍」的堅定決心。

縣警局指出，本次專案行動，內外勤全面動員，共計部署警察局5個直屬（大）隊及5個分局人員，總計投入146人次警力。為了全面防堵不法，警方特別針對轄區易發生毒駕路段及治安要點，將路檢點大幅增加到21處，透過密集攔檢的強勢作為，讓毒駕者無所遁形。

昨專案行動共計取締毒駕1件、酒駕3件；經統計今年1月1日起至6月18日止，已查獲毒駕高達222件，件數相當驚人，另方面也展現警方不間斷打擊犯罪的亮眼成效。

李忠萍表示，毒後駕車之行徑等同路上不定時炸彈，嚴重威脅民眾用路安全。警方將持續保持高強度執法力道，配合專案及常態性取締勤務打擊毒駕行為，共同維護安全、順暢的交通環境。

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