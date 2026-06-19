新湖警毒駕專案奏效 毒蟲未開頭燈遭攔查 快篩呈陽性反應下場慘了

為防止毒駕，新竹縣警察局執行全國性取締毒後駕車專案勤務，採「日間、夜間雙時段」執行模式，新湖分局警方在新豐鄉鳳鼻隧道北上出口路檢時，發現葉姓男子駕車未開頭燈，攔查後察覺其神情緊張、言詞閃爍。葉男坦承施用毒品，警方當場查獲3組電子煙及4顆依托咪酯（喪屍煙彈），唾液快篩呈安非他命及依托咪酯陽性反應，依毒品危害防制條例及公共危險罪現行犯逮捕，並依法舉發毒駕、移置保管車輛及扣繳牌照。後續將採驗尿液並持續追查毒品來源及流向。

新竹縣警察局局長林建隆說，取締毒駕絕非僅限於深夜時段，警方採取「白天查、晚上也查」的全天候勤務模式，不定時、不定點規畫路檢勤務，結合毒品唾液快篩、交通執法及刑事溯源偵辦等作為，全力防堵毒駕危害。

林建隆表示，毒品會造成駕駛人注意力、判斷能力及反應能力下降，嚴重危及其他用路人生命安全。依現行「道路交通管理處罰條例」第35條規定，施用毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似管制藥品後駕車者，可處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、扣繳牌照及吊扣駕照；拒絕接受毒品檢測者，最高可處18萬元罰鍰，並同樣面臨吊銷駕照及移置保管車輛等處分。若施用毒品後駕車涉犯公共危險罪，更將依法移送偵辦。

新竹縣政府警察局昨日執行全國性取締毒後駕車專案勤務，採「日間、夜間雙時段」執行模式，由各分局及直屬隊接續執勤，這次共規畫16組路檢組實施攔查，動員警力152人，總計查獲毒駕公共危險及違反毒品危害防制條例1件1人、竊盜通緝犯1件1人、通報改裝噪音車3件、通報治安徵候8件、舉發交通違規36件。

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新竹縣警察局執行全國性取締毒後駕車專案勤務，採「日間、夜間雙時段」執行模式。圖／警方提供