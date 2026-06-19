7旬老翁毒駕無牌機車被查獲 彰警昨晚執行專案累計查獲9件毒駕

有多次毒品前科的彰化縣70歲黃姓男子，昨晚涉嫌吸毒後，騎乘未掛車牌機車行駛員林市區，被員林警分局路檢攔下，因神色緊張，身體發抖，經員警施以毒品唾液快篩檢測呈海洛英、安非他命陽性反應，身上並搜出海洛因，警詢後，依毒品、公共危險等罪移送偵辦，並建請檢察官羈押。

彰化縣警察局昨晚動員各分局執行「全國同步擴大取締毒（酒）駕專案」，由警察局長陳世煌親自主持勤教，要求各單位全面加強取締毒駕工作，落實毒駕零容忍執法政策，展現打擊毒駕決心，並叮嚀員警執勤時也應特別注意本身安全。

彰化縣警局昨晚執行此一專案，連同施男在內共查獲毒駕9件，另有酒駕8件、其他刑案3件，累計今年到昨晚為止，共計取締毒駕459件，酒駕1275件，建請羈押173件，聲請羈押55件，准押26件，展現強勢執法成果。

彰化縣今年5月短短不到20天內，接連發生3起震驚社會的重大毒駕車禍，共計釀成4人死亡、8人受傷。縣警局強調，為嚴懲毒駕犯行、強化社會安全，行政院研議依托咪酯毒品由第二級改列為第一級，製造、運輸、販賣最高可處死刑，並將修改道交條例，提高毒駕違規罰鍰、車輛直接沒入、吊銷駕照且3年不得考領、拒絕毒篩測試罰鍰提高至27萬、且增訂乘客連坐處罰。

彰化縣警局強調，將持續取締毒駕與溯源毒品查緝，展現防制毒駕犯罪決心，現階段已結合各項勤務，全面加強路檢盤查、可疑車輛攔查及緝毒勤務，並持續結合檢警合作機制及勤務精進為，強化毒駕查緝密度與科技運用，並落實源頭防制，以降低毒駕衍生交通事故風險，確保民眾生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣警局昨晚執行「全國同步擴大取締毒（酒）駕專案」，查獲毒駕9件，另有酒駕8件、其他刑案3件。圖／警方提供