快訊

鱷魚沒咬到卻重傷命危！3歲童疑遭人拋入池中 園長妻子急跳下救人

「米克拉颱風」最快明生成 氣象署示警：下周轉中颱 恐逼近台灣

遭綠營側翼批繞路不與蘇巧慧碰面 李四川競辦用影片還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男吸喪屍煙彈衝撞警察 車內還有衝鋒槍…褲頭插1把子彈已上膛

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子遭通緝，又吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯上路，被警方追捕、包夾過程，甚至猛踩油門衝撞，警方將他拉下警車驚見陳褲頭插著1把槍且子彈已上膛，一共起獲4把手槍、1把衝鋒槍及多樣毒品，法院依槍砲、毒品等罪一共判他7年8月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男因槍砲、毒品案遭通緝，2025年6月19日他吸食依托咪酯、安非他命開車上路，晚間9點多行經大里區立新國小旁被警方包夾。

陳竟猛踩油門企圖加速逃逸，更衝撞警車，最後陳自己失控撞向一旁路樹才停下，警方一擁而上將她拉下駕駛座當場逮捕，警方更驚見陳男褲頭上插著1把手槍並已經上膛。

警方統計，一共在陳車上起獲4把改造手槍、1把改造衝鋒槍，大量子彈，還有大麻、MDMA、安非他命、硝甲西泮等多樣毒品。

陳男落網後於警詢、偵查及審理時均坦承不諱，有大量扣案槍彈、毒品及驗尿報告可佐證。

台中地院審酌，陳男吸食依托咪酯、安非他命後上路，危害用路人安全，就算他是毒駕初犯，仍不應量刑過低，加上他持有大量槍枝子彈、毒品，對社會治安危害重大。

中院也認為，陳為脫免逮捕， 開車衝撞警察，對警方、用路人產生高度危險性，依非法持有非制式衝鋒槍罪、公共危險、妨害公務及毒賭等罪，一共判他7年8月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中警方逮捕陳姓槍毒犯，當場查扣5把槍。圖／台中市議員江和樹提供
台中警方逮捕陳姓槍毒犯，當場查扣5把槍。圖／台中市議員江和樹提供

台中 警察 毒品 喪屍煙彈 槍枝 槍砲彈藥

延伸閱讀

車身搖擺露餡！平鎮毒駕拒檢狂逃 再揪2乘客藏毒、背通緝

影／與友人吸毒一起騎車出門 毒駕男遇警假意配合卻加速逃釀所長負傷

端節連假前夕嘉市警路檢打擊毒駕 查獲毒駕1件通緝犯6人

喪屍煙彈氾濫…半個月查獲188青少年涉毒 國教盟籲補足3大缺口

相關新聞

台中男吸喪屍煙彈衝撞警察 車內還有衝鋒槍…褲頭插1把子彈已上膛

台中陳姓男子遭通緝，又吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯上路，被警方追捕、包夾過程，甚至猛踩油門衝撞，警方將他拉下警車驚見陳褲頭插著1把槍且子彈已上膛，一共起獲4把手槍、1把衝鋒槍及多樣毒品，法院依槍砲、毒品等罪一共判他7年8月徒刑，可上訴。

端午前夕執行全國擴大取締毒駕專案 苗警查獲毒駕1件、酒駕3件

鐵腕掃蕩！苗警局長親自坐鎮「取締毒駕專案」強勢出擊

新湖警毒駕專案奏效 毒蟲未開頭燈遭攔查 快篩呈陽性反應下場慘了

為防止毒駕，新竹縣警察局執行全國性取締毒後駕車專案勤務，採「日間、夜間雙時段」執行模式，新湖分局警方在新豐鄉鳳鼻隧道北上出口路檢時，發現葉姓男子駕車未開頭燈，攔查後察覺其神情緊張、言詞閃爍。葉男坦承施用毒品，警方當場查獲3組電子煙及4顆依托咪酯（喪屍煙彈），唾液快篩呈安非他命及依托咪酯陽性反應，依毒品危害防制條例及公共危險罪現行犯逮捕，並依法舉發毒駕、移置保管車輛及扣繳牌照。後續將採驗尿液並持續追查毒品來源及流向。

7旬老翁毒駕無牌機車被查獲 彰警昨晚執行專案累計查獲9件毒駕

有多次毒品前科的彰化縣70歲黃姓男子，昨晚涉嫌吸毒後，騎乘未掛車牌機車行駛員林市區，被員林警分局路檢攔下，因神色緊張，身體發抖，經員警施以毒品唾液快篩檢測呈海洛英、安非他命陽性反應，身上並搜出海洛因，警詢後，依毒品、公共危險等罪移送偵辦，並建請檢察官羈押。

端節連假前夕嘉市警路檢打擊毒駕 查獲毒駕1件通緝犯6人

端午連假前夕，為防堵毒駕危害道路安全，嘉義市警察局配合警政署全國同步專案勤務，昨晚8時至午夜12時動員60名警力，在轄內重要聯外道路及易肇事路段設置9處路檢點，全面執行封鎖性攔查勤務，強力打擊毒駕與毒品犯罪。共舉發毒駕1件1人，其中包含拒絕檢測案件1件，並當場移置保管汽機車1輛；此外，警方也查獲通緝案件6件6人，凡涉及刑法相關罪嫌者，均依法移送偵辦。

嘉義縣今年累計查獲126件毒駕 較去年同期暴增近2倍

毒駕頻傳引發社會關注，嘉義縣今年已查獲126件毒駕案件，相較去年同期43件，案件數暴增近近2倍，警方昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締毒駕專案，攔查毒駕、酒駕高風險路段，再查獲毒（酒）駕7件，呼籲切勿心存僥倖，以免危害自己及其他用路人安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。