台中男吸喪屍煙彈衝撞警察 車內還有衝鋒槍…褲頭插1把子彈已上膛

台中陳姓男子遭通緝，又吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯上路，被警方追捕、包夾過程，甚至猛踩油門衝撞，警方將他拉下警車驚見陳褲頭插著1把槍且子彈已上膛，一共起獲4把手槍、1把衝鋒槍及多樣毒品，法院依槍砲、毒品等罪一共判他7年8月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男因槍砲、毒品案遭通緝，2025年6月19日他吸食依托咪酯、安非他命開車上路，晚間9點多行經大里區立新國小旁被警方包夾。

陳竟猛踩油門企圖加速逃逸，更衝撞警車，最後陳自己失控撞向一旁路樹才停下，警方一擁而上將她拉下駕駛座當場逮捕，警方更驚見陳男褲頭上插著1把手槍並已經上膛。

警方統計，一共在陳車上起獲4把改造手槍、1把改造衝鋒槍，大量子彈，還有大麻、MDMA、安非他命、硝甲西泮等多樣毒品。

陳男落網後於警詢、偵查及審理時均坦承不諱，有大量扣案槍彈、毒品及驗尿報告可佐證。

台中地院審酌，陳男吸食依托咪酯、安非他命後上路，危害用路人安全，就算他是毒駕初犯，仍不應量刑過低，加上他持有大量槍枝子彈、毒品，對社會治安危害重大。

中院也認為，陳為脫免逮捕， 開車衝撞警察，對警方、用路人產生高度危險性，依非法持有非制式衝鋒槍罪、公共危險、妨害公務及毒賭等罪，一共判他7年8月。

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