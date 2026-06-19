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端節連假前夕嘉市警路檢打擊毒駕 查獲毒駕1件通緝犯6人
端午連假前夕，為防堵毒駕危害道路安全，嘉義市警察局配合警政署全國同步專案勤務，昨晚8時至午夜12時動員60名警力，在轄內重要聯外道路及易肇事路段設置9處路檢點，全面執行封鎖性攔查勤務，強力打擊毒駕與毒品犯罪。共舉發毒駕1件1人，其中包含拒絕檢測案件1件，並當場移置保管汽機車1輛；此外，警方也查獲通緝案件6件6人，凡涉及刑法相關罪嫌者，均依法移送偵辦。
市警局長陳明志親自主持第一分局專案勤前教育，並前往各路檢點督導，要求執勤同仁兼顧執法強度與執勤安全，確保員警、用路人、被追緝對象及案件處理過程的安全。市警局指出，毒駕對交通安全的危害不亞於酒駕，往往造成難以挽回的家庭悲劇。警方同步公布5月24日至6月18日中午止執行「取締毒駕暨斷根緝毒專案」成果，共查獲毒駕案件28件、逮捕25人，並採取強勢聲押策略，已有6人遭法院裁定羈押。
警方統計顯示，執法唾液快篩檢出毒品種類以甲基安非他命、愷他命及依托咪酯為主。另透過毒品溯源機制，期間同步查獲52件毒品案件，並成功瓦解1處毒品分裝場，展現從源頭斷絕毒品供應鏈的決心。昨晚執行全國同步擴大取締毒駕專案勤務期間，依道路交通管理處罰條例，共舉發毒駕1件1人，其中包含拒絕檢測案件1件，並當場移置保管汽機車1輛；警方也查獲通緝案件6件6人，依法偵辦。
陳明志強調，毒駕猶如道路上不定時炸彈，警方絕不寬貸，將持續結合常態性與機動性勤務，加強查緝毒駕及毒品犯罪，呼籲民眾切勿心存僥倖，共同維護嘉義市安全、純淨的交通環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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