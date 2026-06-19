嘉義縣今年累計查獲126件毒駕 較去年同期暴增近2倍

毒駕頻傳引發社會關注，嘉義縣今年已查獲126件毒駕案件，相較去年同期43件，案件數暴增近近2倍，警方昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締毒駕專案，攔查毒駕、酒駕高風險路段，再查獲毒（酒）駕7件，呼籲切勿心存僥倖，以免危害自己及其他用路人安全。

嘉義縣警察局統計，嘉義縣今年已查獲126件毒駕案件，相較去年同期43件，增加約1.9倍。為防制毒駕上路，警方昨晚動員205人次警力，在毒駕、酒駕高風險路段及時段設置18處路檢點，查獲7件毒（酒）駕案件，也查獲4名通緝犯及其他刑事案件2件。

嘉義縣警察局表示，今年起全面配發毒品唾液快篩試劑，協助第一線員警即時辨識及檢驗疑似毒駕情形，今年查獲126件毒駕案件中，唾液快篩陽性後，尿液檢驗重複確認亦呈陽性，預測率高達100%，顯示唾液快篩有助初步辨識，提升查緝效率及執法準確度。

嘉義縣警察局長古瑞麟說，毒駕與酒駕均嚴重危害用路人安全，警方持續強化勤務部署及執法強度，透過交通事故資料分析，鎖定高風險路段與時段，結合路檢、巡邏及快篩檢測等方式，加強查緝毒駕及酒駕案件，希望降低危險駕駛行為對公共安全造成的威脅。

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嘉義縣警察局長古瑞麟昨晚率隊執行擴大路檢，宣示打擊毒駕及酒駕決心。圖／警方提供

嘉義縣警察局今年查獲126件毒駕，較去年同期暴增近2倍，警方昨晚執行擴大路檢再查獲7人毒駕及酒駕。圖／警方提供