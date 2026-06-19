快訊

終於表態！伊朗最高領袖批准協議 專家看玄機：可隨時甩鍋

學術潛規則／博班近親研究太震撼 前CEO退學揭黑幕

2026年端午節十大習俗一次看！五毒日這些人要「躲午」

嘉義縣今年累計查獲126件毒駕 較去年同期暴增近2倍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

毒駕頻傳引發社會關注，嘉義縣今年已查獲126件毒駕案件，相較去年同期43件，案件數暴增近近2倍，警方昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締毒駕專案，攔查毒駕、酒駕高風險路段，再查獲毒（酒）駕7件，呼籲切勿心存僥倖，以免危害自己及其他用路人安全。

嘉義縣警察局統計，嘉義縣今年已查獲126件毒駕案件，相較去年同期43件，增加約1.9倍。為防制毒駕上路，警方昨晚動員205人次警力，在毒駕、酒駕高風險路段及時段設置18處路檢點，查獲7件毒（酒）駕案件，也查獲4名通緝犯及其他刑事案件2件。

嘉義縣警察局表示，今年起全面配發毒品唾液快篩試劑，協助第一線員警即時辨識及檢驗疑似毒駕情形，今年查獲126件毒駕案件中，唾液快篩陽性後，尿液檢驗重複確認亦呈陽性，預測率高達100%，顯示唾液快篩有助初步辨識，提升查緝效率及執法準確度。

嘉義縣警察局長古瑞麟說，毒駕與酒駕均嚴重危害用路人安全，警方持續強化勤務部署及執法強度，透過交通事故資料分析，鎖定高風險路段與時段，結合路檢、巡邏及快篩檢測等方式，加強查緝毒駕及酒駕案件，希望降低危險駕駛行為對公共安全造成的威脅。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義縣警察局長古瑞麟昨晚率隊執行擴大路檢，宣示打擊毒駕及酒駕決心。圖／警方提供
嘉義縣警察局長古瑞麟昨晚率隊執行擴大路檢，宣示打擊毒駕及酒駕決心。圖／警方提供

嘉義縣警察局今年查獲126件毒駕，較去年同期暴增近2倍，警方昨晚執行擴大路檢再查獲7人毒駕及酒駕。圖／警方提供
嘉義縣警察局今年查獲126件毒駕，較去年同期暴增近2倍，警方昨晚執行擴大路檢再查獲7人毒駕及酒駕。圖／警方提供

嘉義縣警察局今年查獲126件毒駕，較去年同期暴增近2倍，警方昨晚執行擴大路檢再查獲7人毒駕及酒駕。圖／警方提供
嘉義縣警察局今年查獲126件毒駕，較去年同期暴增近2倍，警方昨晚執行擴大路檢再查獲7人毒駕及酒駕。圖／警方提供

嘉義 毒駕 酒駕

延伸閱讀

警政署全國同步掃蕩毒駕 出動5000警力取締

警政署全國同步掃蕩毒駕 出動5000警力取締

桃市府憂無照毒駕 呼籲整合高風險駕駛資料庫

桃市府憂無照毒駕 呼籲整合高風險駕駛資料庫

相關新聞

嘉義縣今年累計查獲126件毒駕 較去年同期暴增近2倍

毒駕頻傳引發社會關注，嘉義縣今年已查獲126件毒駕案件，相較去年同期43件，案件數暴增近近2倍，警方昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締毒駕專案，攔查毒駕、酒駕高風險路段，再查獲毒（酒）駕7件，呼籲切勿心存僥倖，以免危害自己及其他用路人安全。

高雄毒酒駕大執法 一夜查獲31人毒酒駕7通緝犯落網

高雄市政府警察局昨天配合警政署執行「全國同步取締毒（酒）後駕車專案勤務」，針對毒駕高風險路段、毒品施用熱點周邊、娛樂場所及重要交通路段加強攔查人車，共查獲毒駕13人、酒駕18人。

政院掃毒 警察可進入學校查緝

為全面強化防制毒品與毒駕，行政院長卓榮泰昨天拍板通過相關修法草案，並偕同打黑反毒指揮小組成員說明中央毒防作為。政務委員季連成說，預計在校園推動「第五級保全」，與警方等單位展開策略聯防，學校須與警方簽訂支援協定，警察在有情資時可進入學校查緝或協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。