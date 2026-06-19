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高雄毒酒駕大執法 一夜查獲31人毒酒駕7通緝犯落網

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市政府警察局昨天配合警政署執行「全國同步取締毒（酒）後駕車專案勤務」，針對毒駕高風險路段、毒品施用熱點周邊、娛樂場所及重要交通路段加強攔查人車，共查獲毒駕13人、酒駕18人。

高雄市警局表示，此次專案共動員610人次警力，在全市設置51處攔檢點，警政署副署長李文章也親自南下督導，展現警方打擊毒駕、維護交通安全的決心。

昨天至今天凌晨，高雄市警方共在苓雅、前鎮、左營、鳳山、小港、林園及楠梓等地，查獲毒駕13件13人，當場移置保管汽機車13輛；另取締酒駕18件18人，其中1人拒絕酒測。執勤過程中，警方同步查獲7名通緝犯及8件其他刑事案件。

警方指出，由於毒品會影響駕駛人的判斷力、注意力及反應能力，容易釀成重大交通事故，已將毒駕列為重點查緝項目，透過攔檢與科技設備雙管齊下，提升取締效能。

根據統計，高雄市今年截至6月14日止，共查獲毒駕案件897件，較去年同期502件增加395件，成長近8成。警方分析，除持續加強路檢勤務外，近年導入毒品唾液快篩設備，也讓第一線員警能更快速辨識疑似毒駕行為，提升查緝成效。

高市警局強調，毒駕不僅危害駕駛人自身安全，更對其他用路人造成嚴重威脅。未來將持續秉持「向上溯源、向下刨根」原則，追查毒品來源、瓦解供應網絡，並透過不定期專案勤務強力取締毒駕與酒駕行為，全力守護市民生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市警方今天凌晨掃蕩毒、酒駕。圖／高雄市警局提供
高雄市警方今天凌晨掃蕩毒、酒駕。圖／高雄市警局提供

高雄市警方今天凌晨掃蕩毒、酒駕。圖／高雄市警局提供
高雄市警方今天凌晨掃蕩毒、酒駕。圖／高雄市警局提供

酒駕 高雄 通緝 毒駕 毒品 警政署

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