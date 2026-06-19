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政院掃毒 警察可進入學校查緝

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
警政署昨晚執行「全國同步取締毒駕專案勤務」，全國動員五千名警力，展現警方嚴正執法、防制毒駕決心。記者黃義書／攝影
警政署昨晚執行「全國同步取締毒駕專案勤務」，全國動員五千名警力，展現警方嚴正執法、防制毒駕決心。記者黃義書／攝影

為全面強化防制毒品與毒駕，行政院長卓榮泰昨天拍板通過相關修法草案，並偕同打黑反毒指揮小組成員說明中央毒防作為。政務委員季連成說，預計在校園推動「第五級保全」，與警方等單位展開策略聯防，學校須與警方簽訂支援協定，警察在有情資時可進入學校查緝或協助。

製販運依托咪酯 最重死刑

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類新興毒品近年日趨氾濫，導致毒駕案件暴增，卓揆日前宣示毒駕零容忍，並拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共三面向、十四項因應策略。法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品，製販運最重可處死刑。

卓榮泰指出，政府將針對法制面、公衛面、執法面，直指幫派與毒梟集團的心臟地帶，也盼朝野黨團支持，早日完成修法程序。

行政院昨天說明中央毒防作為，行政院長卓榮泰（右二起）、政務委員陳時中、季連成等人出席。記者許正宏／攝影
行政院昨天說明中央毒防作為，行政院長卓榮泰（右二起）、政務委員陳時中、季連成等人出席。記者許正宏／攝影

拒毒測吊照3年 車輛沒入

法制面上，行政院會繼上周通過刑法修正草案，全面加重毒駕罰則，昨再修正「道路交通管理處罰條例」，增訂毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照，三年內不得考照，且不論車輛屬何人所有一律沒入，毒駕致人重傷或死亡者終身不得考照；並修正「毒品危害防制條例」，將具時效性和準確度的唾液快篩入法，草案將送立法院審議。

持有供應電子煙 加重處罰

由於電子煙已成依托咪酯吸食工具，卓榮泰預告，菸害防制法修正預計下周提報行政院會，加重處罰電子煙持有者及供應電子煙者。據了解，修法針對製造、運輸、販賣、供應電子煙者都將課以刑責，持有電子煙者可開罰十萬元，並增訂沒入規定。

為落實執法，卓榮泰親自督導的「打黑反毒指揮小組」已展開運作。季連成指出，高檢署將成立掃毒指揮中心，各縣市地檢署將建置掃毒戰情室，整合情資與統合指揮調度，並建立四道掃毒防線。第一是境外阻絕，海巡、調查局、警政署、國安局將整合情資並與國際組織合作，加強境外阻攔。

季連成說明，第二道防線由海巡負責廿四海里線內的海域及一般港口阻攔查緝；第三道防線由關務署負責國際機場與國際港口，嚴查郵包與貨櫃；第四道防線為建立四線查緝網，由各地檢署整合縣市警察局、調查站、憲兵、學校等單位。

學校與警簽訂支援協定

對於校園毒品防制，季連成說，校內沒有警察和調查單位，但高中和大學仍有教官，有些教官已轉做校安工作，目前可能會推動「第五級保全」，納入具一定體力和能力的退休軍警人員，協助學校查緝，並與警方、調查單位與憲兵組成策略聯防，即學校須與警察單位簽訂支援協定，當有情資時，警察可入校查緝或協助。

盼各縣市建立檢舉窗口

季連成提到，未來將加強公共場合、學校、網路資訊平台宣教；另希望各縣市政府警察單位建立檢舉專線窗口，任何情資都可以透過窗口檢舉。

至於公衛面，由於毒品樣態不斷翻新，政委陳時中坦言，中央檢驗新興毒品量能已超負荷，規畫在台北榮總、台中榮總與國軍醫院等六家醫院，盼填補約一年八六○○件檢驗案量，食藥署也將擴充檢驗項目；警政署則同步增加直轄市警察局檢驗量能，盼立法院盡快審查相關預算，支持新興項目。

政院 卓揆 毒駕

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