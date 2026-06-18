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伴屍3天才投案 24歲軍人涉「裸絞」殺妻 高大成揭殘酷真相

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

一名派駐金門的24歲邱姓現役軍人，趁除夕放假返回台中住家時，疑與妻子發生激烈爭吵，涉嫌以格鬥技「裸絞鎖喉」勒斃妻子，伴屍3天後投案。對此，中山附醫法醫科主任高大成研判，施以「裸絞鎖喉」讓人短時間昏迷後，若仍不鬆手，明顯具備強烈殺人意圖。

檢警調查，邱男與妻在2023年8月結婚，今年2月13日下午1時許，休假自金門返回台後，當天傍晚和與妻在台中北區中清路租屋處口角，一氣之下，涉嫌以「裸絞鎖喉」勒斃妻子，伴屍3天後向警方投案。台中地檢署依家暴殺人罪嫌起訴邱男，全案將由國民法官審理。

高大成指出，「裸絞鎖喉」是極為快速的殺人手法。生理機制上，壓迫頸部30秒到1分鐘就會導致大腦缺氧昏迷，若持續施壓超過5分鐘，氣管會嚴重阻塞、甲狀軟骨（喉結處）骨折，足以致人於死。

高大成強調，施暴者若在受害者昏迷後仍不鬆手，明顯具備強烈殺人意圖，且施暴者體力通常需高出被害者一倍以上，方能使對方無力掙扎。

邱男在案發後選擇「伴屍3天」才向警方投案，引發社會譁然。高大成分析，3大可能原因，第一，可能曾嘗試救回妻子無果；第二，可能對妻子還有感情，想再陪妻子「最後一程」；第三，則是在想辦法脫罪。

高大成說明，邱男宣稱伴屍三日，屍體外觀與生理變化將成為法醫判定確切死亡時間的關鍵。人體死亡後一般約12小時到1天時間出現屍臭味，死亡約1天出現鼠蹊部黑青，死亡約2天出現血管網狀屍斑，死亡約3天，皮膚出現水泡。

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中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

金門 妻子 台中

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