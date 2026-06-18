全國同步掃蕩毒駕！新北81處路檢點動員745警 警政署長張榮興誓師

毒駕猖獗引發多起重大交通事故，警政署今天執行全國取締毒駕專案勤務，新北警規劃81處路檢點，動員702名警力及保一支援警力43名合計745名警力同步投入勤務。署長張榮興今晚9時許至新北市警局主持誓師活動，宣示打擊毒駕、守護交安的決心。

新北市警察局長方仰寧表示，警方採取兩個勤務策略，第一為治標（強化路檢），在落實執行安全的前提下展開全面路檢，有效落實執法、提升取締毒駕的績效。第二為治本（溯源），新北警自去年11月20日開始使用毒品唾液快篩以來，共舉發移送635件。刑大近期透過數位鑑識與科技偵查，也查獲了一個分裝場，查扣將近 1 萬顆的依托咪酯煙彈。

警政署長張榮興指出，毒駕危害程度不亞於酒駕，施用毒品後易導致注意力下降、反應遲緩、判斷能力受損及感知異常，嚴重影響駕駛能力，不僅危及自身安全，更可能造成無辜民眾傷亡。今年1月到5月查獲毒駕案件6730 件，比往年多出三倍以上。這是因為我們有了毒品快篩這個利器。

張榮興表示，對於攔檢量能，警政署會動用中央保安機動警力，以及特勤的警力來支援地方。今天全國使用警力近5000名，動用支援各地方共8個警察局，動用中央的警力有311名。張榮興呼籲警員注意執勤安全，在執法時要沉著冷靜，不要年輕氣盛、不要被引發暴怒。面對社會大眾的不安，警方一定要讓全國民眾心安。

新北市警局統計，今年1至5月全市共查獲毒駕2465件，較去年同期335件增加2130件，增幅達636%，顯示警方持續強化查緝作為已展現具體成果。本次專案勤務透過情資分析、熱點巡防、路檢攔查及科技偵防等策略，針對高風險時段、路段及涉毒對象加強查緝。板橋、海山分局、保大及交大聯手執行全面性閉鎖式路檢勤務，透過區域封鎖、重點攔查、機動部署及科技偵防等方式，形成綿密查緝網，全面封堵毒駕車輛可能行駛路線，強力壓縮毒駕活動空間。

新北警強調，除打擊毒駕犯罪外，亦全面鎖定依托咪酯類（喪屍煙彈）等新興毒品強勢執法取締，針對毒品分裝場、販賣據點及持有毒煙彈等不法行為加強查緝，並向上溯源追查供應鏈，務求徹底斷絕毒品危害來源。

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警政署長張榮興勤教時呼籲警員注意執勤安全。記者黃子騰／攝影

新北警今晚規劃81處路檢點，動員745名警力同步投入勤務。記者黃子騰／攝影

新北市警察局長方仰寧要求在落實執行安全的前提下展開全面路檢。記者黃子騰／攝影

警政署長張榮興、新北市警察局長方仰寧、刑事局長邱紹洲宣示毒品零容忍決心。記者黃子騰／攝影