快訊

公文用語太玄？驚見「至紉公誼」4字掀熱議 內行曝使用時機

原地退休！威力彩10.38億頭獎一注獨得 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

端午節海巡署陸海空搜查 嚴查走私、毒品出動無人機、偵搜犬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

端午節連假明天開始，海巡署北部分署今天同步在基隆八斗子宜蘭烏石及新竹南寮等漁港，展開岸海聯合威力掃蕩，出動無人機區隊，與偵搜犬區隊在岸際廢棄空屋、碉堡等治安死角地毯式巡查，嚴查走私、毒品等。

海巡署北部分署今天下午在基隆．宜蘭及新竹3地舉行誓師大會，由主任秘書徐漢慶及各巡防區主任坐鎮指揮，指導3個巡防區，統合所轄3個岸巡隊、5個海巡隊、5個查緝隊、偵搜犬區隊及無人機區隊外，另結合財政部關務署基隆關、宜蘭縣、基隆市及新竹市警察局等單位擴大巡查。

今天出動「機動雷達車」、「機動式熱影像系統」等科技裝備，投入重點地區強化勤務，在基隆深入岸際廢棄空屋、碉堡及消波塊等治安熱點全面巡查，提升巡邏密度與查緝力度。

徐漢慶說，端節重點期間，海巡24小時服務不打烊，對於查緝走私及偷渡等各項任務不鬆懈守護國境安全。

端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供
端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供

端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供
端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供

端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供
端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供

端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供
端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供

端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供
端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供

海巡署 八斗子 宜蘭

延伸閱讀

端節連假北海岸金山、石門肉粽名店等恐爆車潮 警提3替代道路

影／出港10趟捕8條魚 鐵觀音藏1.8噸K他命 屏檢起訴2人 主謀在逃

季連成4防線掃毒 校園推第5級保全、警可入校查緝

離島婦人膽囊炎病痛難耐　澎湖海巡救援送醫

相關新聞

成功嶺爆中士拿T91訓練槍追射士兵 十軍團駁「壓案」：立即處理並送辦

台中成功嶺陸軍第十軍團步兵302旅驚傳霸凌事件，一名張姓中士15日被指拿訓練用的T91電子訓練槍追著高姓士兵射擊，引發外界熱議，甚至質疑陸軍第十軍團在處理過程「壓案」。對此，陸軍第十軍團深夜發布聲明強調，案件發生當天即已啟動調查並協助就醫，否認有隱匿情事，並已將全案函送憲兵隊偵辦。

全國同步掃蕩毒駕！新北81處路檢點動員745警 警政署長張榮興誓師

毒駕猖獗引發多起重大交通事故，警政署今天執行全國取締毒駕專案勤務，新北警規劃81處路檢點，動員702名警力及保一支援警力43名合計745名警力同步投入勤務。署長張榮興今晚9時許至新北市警局主持誓師活動，宣示打擊毒駕、守護交安的決心。

端節海巡署陸海空搜查 嚴查走私、毒品出動無人機、偵搜犬

端午節連假明天開始，海巡署北部分署今天同步在基隆八斗子、宜蘭烏石及新竹南寮等漁港，展開岸海聯合威力掃蕩，出動無人機區隊，與偵搜犬區隊在岸際廢棄空屋、碉堡等治安死角地毯式巡查，嚴查走私、毒品等。

緝毒、掃黑守護新竹32年 刑警林孟生獲總統親頒全國模範警察

新竹市警察局第一分局偵查隊小隊長林孟生從警逾32年，長年投入緝毒、掃黑及重大刑案偵辦，始終站在打擊犯罪第一線。面對幫派、槍砲及兒少性剝削案件，他憑藉鍥而不捨的追查精神與耐心突破案情僵局，屢破重大案件，榮獲第62屆全國模範警察殊榮。

高雄傳槍響老翁頭部中彈亡 疑長槍擊發奪命倒臥農地

高雄市六龜區寶來里今天上午驚傳一名75歲潘姓男子遭長槍擊中頭部身亡，老翁家屬原本還因聯繫不上老翁急得向警方報案求助，未料竟在農地工寮旁的一棵樹下發現潘男，但他已明顯死亡，全案已報請橋頭地檢署檢察官相驗釐清死因。

影／與友人吸毒一起騎車出門 毒駕男遇警假意配合卻加速逃釀所長負傷

44歲任性男子昨天與36歲林姓男子吸毒後，任仍騎車載林出門，行經台南市安南區安南路一段時，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰發現任神情異常且行車不穩，上前攔查；任假意配合要靠邊停車，卻突然加速企圖逃逸，仍被所長制服攔下，確認二人吸食安非他命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。