影／空中大盜現蹤國籍航空犯案多起 航警跨國合作成功逮人押回台灣

中國大陸一名艾姓男子涉嫌自今年1月至6月間，多次搭乘星宇航空、長榮航空及中華航空等國籍航空國際航班，趁旅客不備時竊取他人現金、信用卡等財物，甚至涉及盜刷信用卡。航警局成立專案小組追查，掌握其犯案模式後展開跨境蒐證，並於16日成功將其逮捕到案，移送桃園地檢署偵辦。

航警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長陳綿宗表示，由於航警局過去曾偵破多起機上竊案，竊嫌在飛往台灣的航班上得手，但落地桃園機場就遭我國航警逮捕。因此類似案件的作案模式改變，此案艾嫌為規避查緝，近期皆刻意選擇由台灣飛往國外的國籍航空班機犯案，企圖利用跨境飛行逃避我國司法管轄。然而專案小組透過分析多個航班旅客名單及犯案手法，發現他涉有重嫌。

陳綿宗指出，專案小組研判艾嫌將於16日搭乘星宇航空由台灣飛往日本東京成田機場的班機，遂派員喬裝一般旅客登機，並在航空公司協助下安排座位於其附近，全程秘密蒐證。飛行途中，艾嫌涉嫌翻找其他旅客行李並竊取現金及信用卡，其犯案過程均遭警方錄影存證；被害旅客隨即清點，也確認確有財物短少。

該航班抵達東京成田機場後，航警局透過警政署駐日警察聯絡官及內政部移民署駐東京工作組協調日本執法單位，為協助我方偵辦、釐清相關犯行，日方運用行政裁量權拒絕艾嫌入境，並裁定原機遣返台灣。當班機返抵桃園國際機場後，專案小組持桃園地檢署檢察官核發拘票，於登機門前將艾嫌逮捕，並查扣相關贓證物，全案順利銜接司法程序。

陳綿宗說明，依國際法及我國相關法規，國籍航空器於飛航期間仍屬我國司法管轄範圍。本案能順利偵破，仰賴檢察機關、航警局、移民署、航空公司及日本執法單位跨國合作，展現打擊跨境犯罪能量。

暑假旅遊旺季將至，航警局也提醒旅客，切勿將皮夾、現金、信用卡、護照等貴重物品置於座位上方行李架、椅背袋或無人看管處，應隨身妥善保管，離座時務必再次確認重要財物是否攜帶完整；若發現可疑人士頻繁更換座位或翻動他人行李，應立即通知機組人員協助處理。

犯嫌行竊路徑示意圖。圖／航警提供