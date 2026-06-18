檢舉遭報復？苗議員選舉帆布空屋疑遭槍擊 警方初步排除與選舉有關

民進黨苗栗縣議員陳光軒在南庄鄉龍門口懸掛的選舉帆布空屋，今天發現疑遭槍擊彈孔，他認為太巧了，懷疑與多次檢舉廢棄物案有關，警方初步排除與選舉或是警告性質有關，成立專案小組追查中。

陳光軒今天下午在臉書PO文，標註「槍擊事件」，指出今天上午11點多接獲屋主來電，縣道124線與獅頭山龍門口入口處的懸掛選舉帆布的空房遭人開槍，現場撿到彈殼，鐵門留下疑似彈孔或是彈痕，因屋主幾乎天天會打掃察看，研判是清晨時候有人持槍射擊。

「太巧了」！陳光軒受訪表示，124線旁一整排房子，就只有懸掛他選舉帆布的空屋中彈，他過去兩年我在南庄地區有過多次檢舉廢棄物、非法開發的案件，也曾遭受電話恐嚇、遭車輛跟蹤等狀況，要他不要再處理違法案件的恐嚇事件，他嚴厲譴責任何暴力事件，無論對事情有任何不滿，都不應該用不理想的行為警告。

警方則是低調回應初步排除與選舉或是開槍警告特定對象，鎖定是兩派人馬7、8人今天清晨混亂中開槍，流彈波及2戶民宅鐵門，警方獲報後成立專案小組，擴大調閱周邊監視器畫面及相關跡證，目前持續追查相關車輛及涉案人員，並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，目前已掌握特定涉案對象，全力追查中。