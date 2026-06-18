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製毒師傅赴紐西蘭駐點 台紐警合作逮3人送辦

中央社／ 台北18日電

林姓製毒師傅疑被販毒集團招募至紐西蘭製毒，刑事局掌握線索跟國際科及紐西蘭警方合作在紐西蘭逮捕林男等3人送辦，查獲價格約新台幣5000萬元的20公斤安非他命成品及半成品。

刑事局今天發布新聞資料表示，偵三大隊第二隊去年11月初掌握製毒師傅53歲林姓男子將赴紐西蘭製毒，組專案小組布線查緝，並通報紐西蘭警方相關資訊。

警方查出，平時混跡台南的林姓男子具製毒背景，曾因製毒遭逮送辦，林男疑跟國際販毒集團搭上線，被召募至紐西蘭奧克蘭市製毒，由金主提供原料及食宿等，林男後續找2名男子擔任助手並前往紐西蘭。

警方說，林姓男子等人今年3月飛往紐西蘭，經刑事局通報當地警方協助，掌握林男等人居住地點，專案小組掌握證據多月後，6月16日見時機成熟，分別前往於紐西蘭奧克蘭市的8處地點執行搜索及扣押。

警方專案小組循線逮捕林姓男子等3名台灣籍嫌犯，及查獲安非他命1.5公斤、第四級毒品麻黃鹼及假麻黃鹼毛重18.5公斤、製毒器具、化學原料。警方初估此批毒品順利售出可獲利約新台幣5000萬元。

警方研判，因安非他命在紐西蘭價格高昂，國際販毒集團認為有利可圖，招募林姓製毒師傅前往當地製毒，盼透過在當地製造、當地銷售進而謀取不法暴利。林姓男子等3人將在紐西蘭接受司法審理服刑結束才會遣返回台。

刑事局表示，此案因專案人員以「人」為中心，追緝製毒網絡成員及源頭，並與紐西蘭警方共同查緝，展現拒毒於境外、溯源斷根的決心。

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紐西蘭 販毒 安非他命

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