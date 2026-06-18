緝毒、掃黑守護新竹32年 刑警林孟生獲總統親頒全國模範警察

新竹市警察局第一分局偵查隊小隊長林孟生從警逾32年，長年投入緝毒、掃黑及重大刑案偵辦，始終站在打擊犯罪第一線。面對幫派、槍砲及兒少性剝削案件，他憑藉鍥而不捨的追查精神與耐心突破案情僵局，屢破重大案件，榮獲第62屆全國模範警察殊榮。

投入警界逾32年的林孟生，長年站在打擊犯罪第一線，從偵辦重大毒品案件、掃蕩幫派組織，到查緝暴力犯罪及兒少性剝削案件，都能看見他的身影。刑警工作經常日夜顛倒、長期跟監埋伏，甚至必須深入高風險環境與犯罪集團周旋，但他始終秉持「除惡務盡、守護市民」信念，無論面對多艱鉅的挑戰，從未退縮。

尤其在偵辦幫派案件時，常牽涉暴力討債、槍砲彈藥及兒少性剝削等重大犯罪，被害人往往因害怕遭報復而不敢出面作證，讓案件陷入僵局。林孟生深知，偵辦這類案件不僅靠縝密蒐證，更需要耐心與同理心。他一次次走訪被害人，傾聽心聲、說明保護措施，逐步建立信任關係，讓受害者願意站出來還原真相，最終協助警方將犯罪集團繩之以法。

多年來，他偵破多起重大刑案，績效卓著，更主導檢肅「太陽聯盟新竹總會豐揚會」及「三光幫」等幫派組織，有效瓦解犯罪網絡，展現警方打擊黑幫犯罪的決心與能量，對維護新竹市治安貢獻良多。

談及獲選全國模範警察，林孟生謙虛表示，這份榮耀不只屬於自己，更屬於所有並肩作戰的警察同仁與一路支持他的家人。由於刑警勤務高度機動且充滿突發狀況，他常在節慶團聚、家庭聚會甚至陪伴孩子的重要時刻接獲任務，必須立即返回工作崗位。多年來，妻子始終默默承擔家庭重擔，成為最堅強的後盾，也讓他得以無後顧之憂，全心投入打擊犯罪工作。

新竹市長高虹安表示，林孟生獲選全國模範警察，不僅是個人榮耀，更是新竹市警察團隊的驕傲。他長年堅守刑事偵查崗位，以專業、熱忱與奉獻精神守護市民安全，充分展現警察無私付出的使命感，也為所有警察同仁樹立最佳典範。