高雄傳槍響老翁頭部中彈亡 疑長槍擊發奪命倒臥農地

高雄市六龜區寶來里今天上午驚傳一名75歲潘姓男子遭長槍擊中頭部身亡，老翁家屬原本還因聯繫不上老翁急得向警方報案求助，未料竟在農地工寮旁的一棵樹下發現潘男，但他已明顯死亡，全案已報請橋頭地檢署檢察官相驗釐清死因。

警方指出，今天上午8時許接獲民眾報案求助，報案人指出其75歲的家屬潘姓男子患有重症，昨天住院期間自行向醫院簽寫切結書出院，並由友人載回寶來住家，然而老翁的子女事後經多次聯繫皆未果，家屬因遲遲聯絡不上，上午在住處尋找未獲，隨後轉往倉庫查看。

家屬在倉庫內發現潘男遺留的手機，打開查看後發現內部留有其生前錄製的自拍影片及道別留言，內容提及後事交代，家屬察覺情況危急，隨即決定向警方請求協助尋人。

寶來派出所員警受理後不敢大意，展開現地查找，最終偕同家屬在潘男名下的農地工寮旁樹下發現其蹤跡，但潘男已無生命跡象，警方立即封鎖現場，並通報偵查隊及鑑識人員進行全面勘驗與採證。

經鑑識人員初步勘驗，現場並無任何打鬥或外力介入痕跡，但當事人頭部疑似有外傷，且遺體旁留有一把獵槍，為求慎重起見，警方目前不排除任何可能性，全案已依法報請橋頭地檢署檢察官進行相驗，以進一步釐清確切死因，現場遺留的獵槍也將依規定送請相關單位進行鑑驗釐清。

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