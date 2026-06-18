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影／與友人吸毒一起騎車出門 毒駕男遇警假意配合卻加速逃釀所長負傷

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

44歲任姓男子昨天與36歲林姓男子吸毒後，任仍騎車載林出門，行經台南市安南區安南路一段時，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰發現任神情異常且行車不穩，上前攔查；任假意配合要靠邊停車，卻突然加速企圖逃逸，仍被所長制服攔下，確認二人吸食安非他命

台南市警第三分局副分局長林雲豪指出，昨天下午4時許，安中派出所所長沈昱騰與員警在安南路一段巡邏，研判任姓男子疑似毒駕，攔查時任假意配合卻突然加速，被所長及時拉住，將二人撲倒壓制；過程中造成所長成手腳擦挫傷，經送醫治療後無大礙。

員警將二人逮捕，經初步檢測後，任及林姓男子檢體均呈第二級毒品安非他命陽性反應，現場並查扣第二級毒品安非他命3包（總毛重約2.28公克）及吸食器具等證物，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送台南檢察署偵辦。

分局呼籲，近期多起毒駕案件，嚴重危害道路交通安全與社會治安，毒品不僅危害個人身心健康，更嚴重影響公共安全，尤其毒後駕車行為易造成重大交通事故；警方將持續強化查緝毒品及取締毒駕作為，以維護社會治安及交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

44歲任性男子昨天吸毒後，任仍騎車載林姓男子出門，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰發現毒駕。記者袁志豪／翻攝
44歲任性男子昨天吸毒後，任仍騎車載林姓男子出門，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰發現毒駕。記者袁志豪／翻攝

36歲林姓男子昨天與任姓男子吸毒後，仍讓任騎車載他出門，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰查獲。記者袁志豪／翻攝
36歲林姓男子昨天與任姓男子吸毒後，仍讓任騎車載他出門，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰查獲。記者袁志豪／翻攝

44歲任性男子昨天吸毒後，任仍騎車載林姓男子出門，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰發現毒駕。記者袁志豪／翻攝
44歲任性男子昨天吸毒後，任仍騎車載林姓男子出門，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰發現毒駕。記者袁志豪／翻攝

44歲任性男子先假意配合，隨即企圖逃跑，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰撲倒壓制。記者袁志豪／翻攝
44歲任性男子先假意配合，隨即企圖逃跑，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰撲倒壓制。記者袁志豪／翻攝

44歲任性男子先假意配合，隨即企圖逃跑，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰撲倒壓制。記者袁志豪／翻攝
44歲任性男子先假意配合，隨即企圖逃跑，被轄區第三警分局安中派出所所長沈昱騰撲倒壓制。記者袁志豪／翻攝

毒駕 吸毒 安非他命

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