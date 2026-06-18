林森北路接女友下班他酒駕毒駕失控倒路邊 對警比YA喊沒吸毒遭打臉

32歲張姓男子今天酒駕、毒駕上路，在台北市中山區林森北路上等女友下班，期間下車欲嘔吐卻倒地，被民眾發現怪異報警，正巧附近有員警執行守望勤務立刻上前，張男拒絕酒測，但毒品唾液快篩檢測被驗出陽性反應，當場被依現行犯逮捕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

事發情況被民眾錄影放上Threads，畫面可見張男不斷在馬路上喧嘩，期間女友數度安撫，但張男疑似「喝茫、吸ㄎㄧㄤ了」，在警察對他拍照執行人臉辨識還對鏡頭比雙手的YA，情緒相當高漲。

中山警方今天早上7點7分在林森北路、錦州路口執行守望勤務時，有民眾上前靠近警車報警，稱前方約50至100公尺處，前面一輛白色汽車駕駛疑似酒醉，請求警方了解。

員警上前查看，發現張男在馬路上走路不穩，且有酒醉、咆哮等狀況，員警一方面詢問了解，一方面為了保護他人身安全實施管束，期間懷疑他酒駕要求酒測，張男拒絕，警方依規定製單舉發扣車。

管束期間，警方對張男執行測試觀察紀錄表，張男同心圓等測試均未過，員警懷疑他毒駕，要求做毒品唾液快篩檢測，異於酒測，張男信誓旦旦說「好，我沒有吸毒」，檢測結果出爐呈現苯二氮陽性反應。

張男辯稱不是吸毒，是吃醫生開的處方簽安眠藥成分，但始終拿不出處方簽被認定是推託之詞，警方依法逮捕，警詢後依公共危險現行犯移送台北地檢署偵辦。

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事發情況被民眾錄影放上Threads，畫面可見張男不斷在馬路上喧嘩，期間女友數度安撫，但張男疑似「喝茫、吸ㄎㄧㄤ了」，在警察對他拍照執行人臉辨識還對鏡頭比雙手的YA。圖／擷取自@joe__0.0

事發情況被民眾錄影放上Threads，畫面可見張男不斷在馬路上喧嘩，期間女友數度安撫，但張男疑似「喝茫、吸ㄎㄧㄤ了」，在警察對他拍照執行人臉辨識還對鏡頭比雙手的YA。圖／擷取自@joe__0.0

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