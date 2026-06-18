追毒駕溯源抓到2層藥頭！1人因詐欺通緝直接發監過端午

高雄市苓雅警分局上月查獲一起女子毒駕案，警方隨後「向上溯源」追查，歷經一個月跟監蒐證，連破2層毒品上游，成功逮捕21歲吳姓男毒販及26歲周姓男藥頭，並起獲總重逾5公斤的毒品咖啡包、K他命及依托咪酯等違禁品，周姓藥頭更因涉詐欺案遭判刑通緝，裁定後直接移送發監執行。

苓雅警方指出，今年5月14日查獲一起毒駕案件，41歲許姓女子當時駕車遭攔檢，身上被起獲K他命12包、毒品咖啡包93包及依托咪酯喪屍煙彈5顆，許女因此被依涉嫌毒駕及持有二、三級毒品罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警方擴大追查，循線鎖定許女的供毒來源為吳姓男子，經過多日跟監蒐證後，再度向上追查到，吳男背後有第二層毒品源頭，正是26歲的周姓男藥頭。

專案小組見時機成熟，於6月14日持法院核發的拘票與搜索票展開突襲行動，分別在苓雅區憲政路緝獲吳男，並在三民區鼎金中街逮捕周男到案。

警方在兩處搜索行動中，共計查扣卡西酮咖啡包803包、K他命10包、依托咪酯煙油4瓶，以及依托咪酯喪屍煙彈84顆。

警方於15日晚間依違反毒品危害防制條例罪嫌將涉嫌販毒的吳男及周男移送，複訊後高雄地院於16日凌晨裁定吳男以3萬元交保，但周姓藥頭因另涉詐欺案已被法院判刑卻未到案執行、通緝在案，落網後隨即被發監執行。

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