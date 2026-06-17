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北市毒駕連撞4汽車、1機車 男駕駛檢出喪屍煙彈、安非他命反應
潘姓男子今天晚間涉嫌毒駕開車，在台北市南港區擦撞停放路旁的4輛汽車、1輛機車，警方以唾液毒品快篩檢測，呈依托咪酯類、安非他命反應，搜出1顆依托咪酯類「喪屍煙彈」，依毒品、公共危險罪究辦。
警方調查，39歲潘姓男子今天晚間8時許駕駛汽車，行經南港重陽路向右偏移，連續擦撞停放路旁的4輛汽車、1輛機車，員警獲報趕抵處置，發現潘神情恍惚、反應遲緩，研判毒駕。
員警施以唾液毒品快篩檢測，潘有依托咪酯類、安非他命陽性反應，從車上搜出1顆喪屍煙彈，逮捕他帶回南港警分局南港派出所究辦，並依道路交通管理處罰條例舉發、移置保管車輛。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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