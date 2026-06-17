他開車忽快忽慢遇警盤查 毒品丟水溝、衝撞員警想逃被制伏 3罪嫌送辦

陳姓男子開車上路，員警發現車速忽快忽慢出面攔查。陳男涉嫌衝撞員警並試圖逃離現場，還將口袋內物品丟入排水溝。員警將他制伏後，從水溝中找到他丟掉的黑色防水袋，發現是打火機、玻璃球吸食器及第二級毒品安非他命，依涉犯公共危險等罪嫌移送法辦。

基隆市警四分局今天表示，安樂派出所所長陳品碩和警員謝介銘前天午夜執行巡邏勤務，在安樂區安樂路二段發現1輛汽車，行車速速忽快忽慢，並不尋常，因此要求開車的37歲陳男停車，接受盤查。

陳姓下車後，面對員警詢問神情緊張，並衝撞員警企圖逃離現場，警民發生拉扯，過程中警方看到陳男將口袋內物品丟入路旁水溝。支援警力到場後，合力壓制陳男後，才打開水溝溝，發現陳男丟進去的黑色防水袋，裡面有打火機、玻璃球吸食器及第二級毒品安非他命。

警方懷疑陳男吸毒後開車，但他拒絕配合唾液毒品檢驗。員警要求他做生理平衡檢測，並未通過，將他帶回調查，製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例和刑法公共危險、妨害公務罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警四分局長侯興龍表示，毒品不僅危害個人身心健康，更嚴重影響社會治安與交通安全，民眾切勿心存僥倖施用毒品後駕車，以免危及自身及其他用路人安全。警方將持續強化毒品查緝及取締毒駕勤務，展現維護治安及交通安全之決心，營造安全無毒的生活環境。

陳男涉嫌毒駕，員警盤查時並將口袋內物品丟入排水溝。員警將他制伏後，在水溝內發現打火機、玻璃球吸食器及毒品安非他命，依涉犯公共危險等罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

陳男涉嫌毒駕，員警盤查時並將口袋內物品丟入排水溝。員警將他制伏後，在水溝內發現打火機、玻璃球吸食器及毒品安非他命，依涉犯公共危險等罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

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