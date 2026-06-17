聽新聞
0:00 / 0:00

士官傳出追逐、射傷阿兵哥 十軍團：絕無壓案

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
成功嶺陸軍302旅傳出有士官在訓練時持訓練用BB槍追逐、射擊新兵。陸軍十軍團表示，案發第一時間便安排當事士兵驗傷、展開行政調查，並於隔日將全案函送憲兵隊偵辦，絕無壓案的狀況。圖／聯合報系資料照片
成功嶺陸軍302旅傳出有士官在訓練時持訓練用BB槍追逐、射擊新兵。陸軍十軍團表示，案發第一時間便安排當事士兵驗傷、展開行政調查，並於隔日將全案函送憲兵隊偵辦，絕無壓案的狀況。圖／聯合報系資料照片

陸軍302旅傳出有士官在訓練時持訓練用BB槍追逐、射擊新兵，媒體並指控軍方第一時間意圖隱瞞全案。陸軍十軍團晚間表示，案發第一時間便安排當事士兵驗傷、展開行政調查，並於隔日將全案函送憲兵隊偵辦，絕無壓案的狀況。

駐防台中成功嶺，擔任新訓任務的步兵第302旅，日前傳出一名士官長在訓練時失控持T91訓練槍在營區內追士兵，並公然朝弟兄連續射擊BB彈。媒體並指控，軍方高層第一時間涉嫌意圖隱瞞，直到紙貼不住火，才在昨天（16日）將全案函送憲兵隊偵辦。

陸軍十軍團晚間表示，302旅張姓中士於6月15日發生不當行為，導致士兵瘀傷，軍團指揮官獲悉後，當日即主動指派幹部帶高姓當事士兵前往醫院驗傷，並展開行政調查，同時聯繫家屬說明案發經過與單位後續處置作為。

次（16）日上午即函送台中憲兵隊依法偵辦，對於媒體報導高層壓案過程並不屬實，十軍團對此表達嚴正聲明。

十軍團強調，對於再次發生類似䅁件，除了正在展開行政調查外，並檢討各級幹部督管違失責任，絕不寬貸，以整肅軍紀。

憲兵 陸軍 成功嶺

延伸閱讀

成功嶺「大逃殺」？ 中士爆霸凌拿T91訓練槍「裝BB彈」瘋狂追射新兵

加劇緊張局勢！歐盟稱中國訓練俄羅斯軍人 北京駁回指控

世足賽／南韓秘密訓練遭無人機偵查？無法確認是否來自墨西哥隊

T-34失事殉職2飛官明告別式 教練機「缺席隊形」衝場致敬

相關新聞

他開車忽快忽慢遇警盤查 毒品丟水溝、衝撞員警想逃被制伏 3罪嫌送辦

陳姓男子開車上路，員警發現車速忽快忽慢出面攔查。陳男涉嫌衝撞員警並試圖逃離現場，還將口袋內物品丟入排水溝。員警將他制伏後，從水溝中找到他丟掉的黑色防水袋，發現是打火機、玻璃球吸食器及第二級毒品安非他命，依涉犯公共危險等罪嫌移送法辦。

成功嶺「大逃殺」？中士爆霸凌拿T91訓練槍「裝BB彈」瘋狂追射新兵

台中成功嶺陸軍步兵302旅驚傳霸凌事件，一名張姓中士15日在射擊預習課程前整備場地時，拿訓練用的T91電子訓練槍追著高姓士兵射擊，造成高姓士兵身上多處紅腫瘀青受傷。陸軍第十軍團今證實，已協助高男驗傷並調查屬實，昨函送憲兵隊偵辦。

喪屍菸彈改列一級毒品 法務部：販賣最重處死刑

鑑於當前「依托咪酯」（喪屍菸彈）類毒品氾濫，嚴重危害國人健康及社會安全，法務部17日召開毒品審議委員會會議，依毒品成癮性、濫用性及對社會危害性之程度，審議通過將九項毒品提升為第一級毒品。

法務部審議通過！ 9種依托咪酯類列一級毒品、2種先驅原料列四級管制

毒駕議題全國關注，法務部今召開毒品審議委員會將依托咪酯提升為第一級毒品，今下午公布審議結果，9種依托咪酯類毒品列為第一級毒品，2種先驅原料「依托咪酯酸」、「甘胺酸乙酯」列為第四級毒品管制。

依托咪酯研議列一級毒品 法務部今開毒審會 未來販賣最重判死刑

全國關注毒駕氾濫造成多人死傷，法務部考量毒駕惡行與「喪屍煙彈」依托咪酯有關，今舉行毒品審議委員會，討論將依托咪酯提升為第一級毒品，以嚇阻犯罪行為；若經行政院公告，持有最重處3年徒刑，吸食最重5年，製造、運輸、販賣者最重可處死刑。

毒蟲沒繫安全帶拒檢警開3槍攔不住 飛車逃亡3小時還衝撞員警

陳姓男子在屏東萬巒鄉住處吸食甲基安非他命後，一路開車前往高雄鳳山，在鳳山建國路3段與文昌路口因「沒繫安全帶」遭警攔查，結果陳男卻拒捕，員警開3槍他仍一路逃竄，還衝撞文山派出所副所長廖志皓導致他受傷，高雄地檢署偵結，依公共危險、妨害公務及傷害等多項罪嫌起訴陳男。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。