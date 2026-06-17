士官傳出追逐、射傷阿兵哥 十軍團：絕無壓案

陸軍302旅傳出有士官在訓練時持訓練用BB槍追逐、射擊新兵，媒體並指控軍方第一時間意圖隱瞞全案。陸軍十軍團晚間表示，案發第一時間便安排當事士兵驗傷、展開行政調查，並於隔日將全案函送憲兵隊偵辦，絕無壓案的狀況。

駐防台中成功嶺，擔任新訓任務的步兵第302旅，日前傳出一名士官長在訓練時失控持T91訓練槍在營區內追士兵，並公然朝弟兄連續射擊BB彈。媒體並指控，軍方高層第一時間涉嫌意圖隱瞞，直到紙貼不住火，才在昨天（16日）將全案函送憲兵隊偵辦。

陸軍十軍團晚間表示，302旅張姓中士於6月15日發生不當行為，導致士兵瘀傷，軍團指揮官獲悉後，當日即主動指派幹部帶高姓當事士兵前往醫院驗傷，並展開行政調查，同時聯繫家屬說明案發經過與單位後續處置作為。

次（16）日上午即函送台中憲兵隊依法偵辦，對於媒體報導高層壓案過程並不屬實，十軍團對此表達嚴正聲明。

十軍團強調，對於再次發生類似䅁件，除了正在展開行政調查外，並檢討各級幹部督管違失責任，絕不寬貸，以整肅軍紀。