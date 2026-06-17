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成功嶺「大逃殺」？中士爆霸凌拿T91訓練槍「裝BB彈」瘋狂追射新兵

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成功嶺「大逃殺」？ 中士爆霸凌拿T91訓練槍「裝BB彈」瘋狂追射新兵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中成功嶺營區。記者趙容萱／攝影
台中成功嶺營區。記者趙容萱／攝影

台中成功嶺陸軍步兵302旅驚傳霸凌事件，一名張姓中士15日在射擊預習課程前整備場地時，拿訓練用的T91電子訓練槍追著高姓士兵射擊，造成高姓士兵身上多處紅腫瘀青受傷。陸軍第十軍團今證實，已協助高男驗傷並調查屬實，昨函送憲兵隊偵辦。

軍事專家表示，陸軍近年引進T91電子訓練槍所發射的是BB彈，但近距離射擊在裸露皮膚上，仍會造成紅腫、破皮與強烈刺痛，尤其是若射擊到眼睛等脆弱部位，恐有失明風險，在規範中根本嚴禁對人。

十軍團強調，對於違反軍紀及傷害官兵權益的行為絕不護短，將依相關規定從嚴究辦、嚴懲不貸，未來也將持續強化幹部教育訓練與督導管理機制，以維護部隊紀律及官兵安全。

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