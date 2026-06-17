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喪屍菸彈改列一級毒品！法務部：製造、運輸或販賣最重處死刑
鑑於當前「依托咪酯」（喪屍菸彈）類毒品氾濫，嚴重危害國人健康及社會安全，法務部17日召開毒品審議委員會會議，依毒品成癮性、濫用性及對社會危害性之程度，審議通過將九項毒品提升為第一級毒品。
這九項第二級毒品包含：依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯、丁托咪酯、三氟依托咪酯、氟托咪酯、碳依托咪酯、甲氧羰基碳依托咪酯、烯丙基依托咪酯。
另為預防濫用造成社會危害，針對可合成為「依托咪酯」毒品之先驅物N-甲醯基-N-(1-苯乙基)甘胺酸乙酯及依托咪酯酸等2項物質，審議通過列為第四級毒品先驅原料，以加強管制。
此次審議結果，將使製造、運輸、販賣、持有或施用「依托咪酯」類毒品行為之刑責全面提高，其中製造、運輸、販賣第一級毒品，最重可處死刑。
法務部強調，將加速後續法制作業期程，以陳報行政院公告。同時法務部所屬檢察官持續強力澈查毒品犯罪網絡、溯源斷根，嚴懲不貸，以維護國人健康及社會安全根基。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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