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喪屍菸彈改列一級毒品！法務部：製造、運輸或販賣最重處死刑

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
電子煙受眾多為年輕人，其中含有麻醉藥物依托咪酯的「喪屍菸彈」，被法務部改列為一級毒品，販賣最重可處死刑。圖／本報資料照片
電子煙受眾多為年輕人，其中含有麻醉藥物依托咪酯的「喪屍菸彈」，被法務部改列為一級毒品，販賣最重可處死刑。圖／本報資料照片

鑑於當前「依托咪酯」（喪屍菸彈）類毒品氾濫，嚴重危害國人健康及社會安全，法務部17日召開毒品審議委員會會議，依毒品成癮性、濫用性及對社會危害性之程度，審議通過將九項毒品提升為第一級毒品。

這九項第二級毒品包含：依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯、丁托咪酯、三氟依托咪酯、氟托咪酯、碳依托咪酯、甲氧羰基碳依托咪酯、烯丙基依托咪酯

另為預防濫用造成社會危害，針對可合成為「依托咪酯」毒品之先驅物N-甲醯基-N-(1-苯乙基)甘胺酸乙酯及依托咪酯酸等2項物質，審議通過列為第四級毒品先驅原料，以加強管制。

此次審議結果，將使製造、運輸、販賣、持有或施用「依托咪酯」類毒品行為之刑責全面提高，其中製造、運輸、販賣第一級毒品，最重可處死刑。

法務部強調，將加速後續法制作業期程，以陳報行政院公告。同時法務部所屬檢察官持續強力澈查毒品犯罪網絡、溯源斷根，嚴懲不貸，以維護國人健康及社會安全根基。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 法務部 喪屍菸彈

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