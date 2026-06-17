法務部審議通過！ 9種依托咪酯類列一級毒品、2種先驅原料列四級管制

毒駕議題全國關注，法務部今召開毒品審議委員會將依托咪酯提升為第一級毒品，今下午公布審議結果，9種依托咪酯類毒品列為第一級毒品，2種先驅原料「依托咪酯酸」、「甘胺酸乙酯」列為第四級毒品管制。

歷經一天會議，法務部第12屆第2次毒品審議委員會會議結果出爐。法務部指出，鑑於當前「依托咪酯」類毒品氾濫，嚴重危害國人健康及社會安全，會議依毒品成癮性、濫用性及對社會危害性之程度，審議通過將第二級毒品「依托咪酯」、「美托咪酯」、「丙帕酯」、「丁托咪酯」、「三氟依托咪酯」、「氟托咪酯」、「碳依托咪酯」、「甲氧羰基碳依托咪酯」及「烯丙基依托咪酯」等9項毒品，提升為第一級毒品。

法務部表示，為預防濫用造成社會危害，針對可合成為「依托咪酯」毒品之先驅物「N-甲醯基-N-(1-苯乙基)甘胺酸乙酯」，及「依托咪酯酸」等2項物質，審議通過列為第四級毒品先驅原料，以加強管制。

毒審會公布結果，持有「依托咪酯」類毒品最重處3年徒刑，吸食最重5年，製造、運輸、販賣者可處死刑或無期徒刑，意圖販賣而持有者可處無期徒刑或10年以上徒刑。法務部表示，將加速後續法制作業期程，以陳報行政院公告，同時

本次審議結果，將使製造、運輸、販賣、持有或施用「依托咪酯」類毒品行為之刑責全面提高，其中製造、運輸、販賣第一級毒品，最重可處死刑。法務部所屬檢察官持續強力澈查毒品犯罪網絡、溯源斷根，嚴懲不貸，以維護國人健康及社會安全根基。

依托咪酯在2024年間被列為三級毒品又提升為二級毒品，法務部將其提升為一級毒品，創下毒品紀錄。未來通過且經行政院公告，將與海洛因、嗎啡等毒品同列第一級毒品。

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