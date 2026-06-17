依托咪酯研議列一級毒品！法務部今開毒審會 未來販賣最重判死刑

全國關注毒駕氾濫造成多人死傷，法務部考量毒駕惡行與「喪屍煙彈」依托咪酯有關，今舉行毒品審議委員會，討論將依托咪酯提升為第一級毒品，以嚇阻犯罪行為；若經行政院公告，持有最重處3年徒刑，吸食最重5年，製造、運輸、販賣者最重可處死刑。

「喪屍煙彈」依托咪酯毒品毒駕議題全國關注，法務部今舉行毒品審議委員會，考量「成癮性」、「濫用性」及「社會危害性」，研議將依托咪酯提升為第一級毒品，若通過可大幅提高刑責，持有最重處3年徒刑，吸食最重5年，製造、運輸、販賣者可處死刑或無期徒刑，意圖販賣而持有者可處無期徒刑或10年以上徒刑。

依托咪酯為靜脈麻醉劑藥物，常見用電子煙方式吸食，俗稱「上頭」電子煙，吸食後會無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，無法講話、身體從腰部對折、扭來扭去，宛如殭屍，又被稱作「喪屍煙彈」。近年來吸食依托咪酯後危險駕駛的毒駕案頻傳，已造成多起死傷。

依托咪酯在2024年間被列為三級毒品又提升為二級毒品，今日法務部又研擬提升為一級毒品，創下紀錄。若通過且經行政院公告，將與海洛因、嗎啡等毒品同列第一級毒品。

另，依托咪酯先驅原料「依托咪酯酸」未被管制遭不法集團進口製毒，法務部也同步討論將「依托咪酯酸」列為毒品管制。

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