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毒蟲沒繫安全帶拒檢警開3槍攔不住 飛車逃亡3小時還衝撞員警

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄陳姓男子駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。讀者提供
高雄陳姓男子駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。讀者提供

陳姓男子在屏東萬巒鄉住處吸食甲基安非他命後，一路開車前往高雄鳳山，在鳳山建國路3段與文昌路口因「沒繫安全帶」遭警攔查，結果陳男卻拒捕，員警開3槍他仍一路逃竄，還衝撞文山派出所副所長廖志皓導致他受傷，高雄地檢署偵結，依公共危險、妨害公務及傷害等多項罪嫌起訴陳男。

檢警調查，陳男今年5月1日中午12時許，在屏東縣萬巒鄉住處，以火燒烤玻璃球吸食甲基安非他命，隨後開著租來的轎車一路駛入高雄市區。

同日下午5時27分許，陳男行經高雄市鳳山區建國路3段與文昌路口時，因未繫安全帶，引起執勤員警注意並上前攔查，不料陳男為了躲避追緝，將市區道路當賽車場，一路高速行駛、連續闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛，甚至任意變換車道。

在市區狂飆約5分鐘後，陳男逃竄至鳥松區神農路333之1號前，此時，鳳山分局文山派出所副所長廖志皓及警員再次上前攔查，陳男竟不顧員警生命安全，直接加足馬力狠朝著員警衝撞，現場廖志皓當場倒地，左腳踝挫傷傷害，騎乘的警用機車也被撞毀。

事後陳男繼續開車躲藏，最後於3小時候在大寮區高屏溪堤防落網，檢方審酌證據，認為陳男僅為了規避盤查，在鬧區連續飆車、逆向、闖紅燈，客觀上已造成公眾往來通行危險，且他體內尿液毒物檢驗也嚴重超標，偵結依公共危險、妨害公務及傷害等多項罪嫌起訴陳男。

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高雄陳姓男子駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。讀者提供
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安全帶 安非他命 高雄

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