毒駕成全民公敵 路人見騎士吸電子菸報案果真毒駕 基檢半個月羈押12嫌

台灣各地頻傳吸毒者駕車事件，更有人肇事釀成死傷。基隆地檢署今天表示，6月上半月偵辦涉嫌毒駕案，聲押13人，其中12人獲法官裁准羈押。對於有高度再犯風險者，仍會聲請預防性羈押，並從嚴追訴，請求法院從重量刑。

基隆市警局去年查獲毒駕案件266件，較前年增加200件，增幅達3倍。今年1至5月查獲171件，較去年同期增加80件，增幅87.9%，6月持續將毒駕列為重點查緝項目，將潛藏道路上的高風險駕駛人查緝到案。

檢方表示，為遏止新興毒品及毒駕案件危害，基地依據法務部、高檢署「強力查緝、依法聲請羈押」執法方針，今年6月1日至15日警方移送的涉嫌毒駕案中件，依法聲請羈押13件，其中12件獲基隆地方法院法官裁准羈押。

檢方說，對於毒駕案件絕不姑息已屬全民共識，本月偵辦的毒駕案中，有嫌犯逃逸時騎車撞擊警用機車，另有名嫌犯騎機車時施用電子煙，路旁民眾看見後報案，員警到場處理，查出他有吸毒前科，當場做唾液快篩，呈現毒品陽性反應，依現行犯逮捕並移送檢方偵辦。

基檢指出，針對毒駕案件一定持續貫徹零容忍的態度，與警方共同強力執法，除針對毒駕犯罪嫌疑重大，並有高度再犯風險者，依法聲請預防性羈押，並將從嚴追訴，請求法院從重量刑，以壓制毒駕風氣，防杜再犯，守護公眾交通安全以及社會安寧。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康