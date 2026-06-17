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扯！偷開鄰居車又撞飛騎士肇逃 竹東男涉毒駕今遭逮
新竹縣竹東鎮今天發生一起疑似毒駕肇逃案件。竹東警分局表示，吳姓男子涉嫌偷開鄰居自小客車逃逸，警方展開攔截圍捕，不料吳男行經竹東鎮東寧路與中正南路口時闖紅燈，撞上綠燈直行機車騎士後逃逸，警方追查順利將人查緝到案，經唾液快篩呈陽性反應，全案依毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌移送法辦。
警方指出，今天凌晨3時許接獲民眾報案，指吳男在住處出現脫序行為，並強行駕駛鄰居自小客車往竹東方向逃逸。警方獲報後立即通報各派出所攔截圍捕，並調閱監視器鎖定嫌犯行蹤及涉案車輛。
警方調查，吳男於上午7時30分許行經竹東鎮東寧路與中正南路口時，涉嫌闖越紅燈撞擊一名綠燈直行機車騎士後逃逸。由於撞擊瞬間機車騎士遭拋飛，所幸未遭車輛輾壓，送醫後無生命危險。
警方持續追查後，於上午8時17分在竹東鎮金福街查獲吳男。警方發現吳男精神狀況恍惚，經唾液毒品快篩檢測呈陽性反應，懷疑涉嫌毒駕，後續將進一步採驗確認。
竹東警分局表示，全案訊後依違反毒品危害防制條例、公共危險及肇事逃逸等罪嫌，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。警方呼籲，毒品會嚴重影響駕駛判斷能力及反應速度，毒駕行為不僅危害自身安全，更可能造成無辜民眾傷亡，警方將持續加強查緝，全力維護用路人安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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