中壢退休男鐵鎚菜刀狠殺枕邊人 腦漿都溢出只因怨妻不關心他

李姓緬甸華僑因健康惡化、退休後情緒低落，自認向妻子傾訴卻得不到重視，竟於去年11月17日趁女兒外出上班後，將羅姓妻子以徒手掐頸、鐵鎚重擊及菜刀砍殺致死，犯後向警自首，桃園地檢署依殺人罪提起公訴，將由桃園地院國民法官法庭審理。

起訴書指出，64歲李男與羅姓妻子結褵數十載，同住於桃園市中壢區，李男近年因健康狀況惡化，又逢退休等人生變故，長期感到挫折，認為自己向枕邊人訴苦時未獲重視，於是將不滿情緒逐漸轉嫁到妻子身上，進而萌生殺意。

2025年11月17日清晨5時，李男先從臥室工具箱中取出鐵鎚預謀作案，隨後隱忍到上午8時5分，直到同住的成年女兒出門上班後，見時機成熟，便在客廳發動襲擊。

李男趁著妻子毫無防備，先徒手猛掐頸部直到妻子昏迷，隨即拿起鐵鎚瘋狂朝妻子右後腦連續猛擊至少3下，力道之大導致妻子頭骨破裂、腦漿外溢，手段殘忍的李男並未收手，隨後又衝進廚房拿出菜刀，朝昏迷的妻子右頸和右臉狠砍，導致妻子當場因創傷性腦傷不幸身亡。

李男確認妻子已死，隨即自行騎乘機車，前往桃園市警察局中壢分局內壢派出所向警方自首，坦承自己動手殺妻；內壢所警方獲悉立即派員趕到李家，現場血跡斑斑、慘不忍睹，當場將李男逮捕，並扣得犯案用的鐵鎚及菜刀等兇器，全案移送桃園地方檢察署偵辦。

檢方表示，被告李男僅因家庭溝通問題，竟採取極端殘暴手段剝奪配偶生命，惡性重大，依刑法第271條第1項殺人罪嫌起訴，建請法院依法宣告沒收扣案之鐵鎚及菜刀，由於本案符合國民審判要件起訴，後續將交由桃園地院國民法官法庭進行審理。