影／毒駕男深夜騎車不穩險撞車 台南警攔查竟衝撞警車遭逮

38歲詹姓男子昨天晚間11時許騎車行經台南市東區東門路二段時，被巡邏員警目擊行車不穩且差點與後方來車擦撞，上前攔查；詹見警察靠近，竟立即迴轉掉頭想要逃逸，並衝撞警車，造成雙方車輛倒地，員警立即將詹壓制。經施以檢測，確認他吸食安非他命後毒駕上路。

台南市警第一分局東門派出所所長林海平說明，昨天晚間11時許，巡邏員警騎乘警用機車經過東門路二段351巷口，發現一名男子騎乘機車有行車不穩且險與後方來車擦撞情形，上前要將他攔查；該男子見警方示警攔查，立即迴轉掉頭欲逃逸，並以機車衝撞警用機車。

逃逸男子與員警雙方車輛均倒地後，員警立即將男子壓制在地，當場查獲毒品安非他命及吸食器等證物；警方查出男子身分，對詹姓男子實施唾液毒品快篩試劑，初篩呈毒品甲基安非他命陽性反應，全案詢問後，依違反毒品危害防制條例、公共危險及妨害公務等罪嫌移送偵辦。

第一分局呼籲，近期多起毒駕案件，嚴重危害道路交通安全與社會治安，施用毒品害人害己，切勿於施用毒品後駕駛車輛，共同維護自身及其他用路人安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885