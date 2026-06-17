影／又是毒駕拒受檢 豐原警攔查交通違規查獲毒駕男和毒品

又是毒駕，台中豐原警方昨天深夜在神岡區攔查交通違規車輛時，駕駛情緒激動，在駕駛座內拒絕配合，更突然欲啟動車輛要開車逃離，員警制止並阻止逃逸，也拔除車輛鑰匙、強迫該車熄火，在車內查獲毒品，驗出駕駛有多種毒品反應，今天依公共危險罪毒駕、妨害公務，及毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

豐原警分局社口派出所員警昨晚11時15分，巡邏行經神岡區大豐北街與豐社路口時，發現51歲張姓男子駕駛轎車停等紅燈時，有超越停止線等交通違規行為，主動上前交通稽查、勸導。

警方稽查過程中，張男突然情緒激動，坐在駕駛座內拒絕配合，更突然欲啟動車輛欲駛離現場。員警見狀立即上前制止並阻止其逃逸，警方隨即掌握時機拔除車輛鑰匙、強迫該車熄火，並依妨害公務現行犯逮捕張男。

警方依法實施附帶搜索，在車內查獲電子煙主機及煙彈2組、煙彈4顆，經初步檢驗均呈第二級毒品依託咪酯陽性反應；查獲第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命相關施用器具等證物。經張男同意採取唾液毒品快篩檢測，結果呈依託咪酯、鴉片類、安非他命及卡西酮陽性反應。

全案依公共危險罪毒駕、妨害公務罪，及毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押；毒駕部分，依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款製單舉發。

社口派出所所長鄭誌銘呼籲，毒駕行為不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，警方對疑似毒駕案件將持續加強攔查、檢測及查緝作為，依法嚴辦不容姑息，全力維護市民交通安全。

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