快訊

新北男持利剪搶銀行！要脅行員交付40萬 得手不到30秒就被逮

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

聽新聞
0:00 / 0:00

可愛電子煙主機流竄 台南警今年查獲少年吸食喪屍煙彈、愷他命已12人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。本報資料照片
黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。本報資料照片

台南市少年警察隊去年查獲少年以電子煙吸食喪屍煙彈共6人次，今年迄今1人次，但今年查獲以電子煙吸食愷他命已11人次；加上有心人士大量進口外型精美、造型可愛的電子煙主機與水果口味煙彈，刻意降低學子戒心，今呼籲千萬不要因好奇或同儕勸誘就踏進毒品泥淖。

海巡署偵防分署台南查緝隊日前查獲54歲黃姓男子見非法電子煙商機龐大，與中國大陸業者合作，大量進口外型是小狗、老虎紀念公仔的電子煙主機近4000台，若年輕學子取得，可向家長佯稱僅是玩具，黃更進貨百香果、荔枝、芒果、芭樂、鳳梨等口味煙彈9500多盒。

市長黃偉哲對此特別指出，電子煙產品常以多元口味及新穎包裝吸引年輕族群，這些煙彈中若摻入依托咪酯，即成為喪屍煙彈；呼籲莘莘學子千萬不要因一時好奇或同儕勸誘就嘗試吸食，因為將嚴重戕害身體健康，尤其暑假即將來臨，請家長及同學要多加留意。

據了解， 這些可愛造型電子煙主機跟煙彈，因十分容易上網買到並掩人耳目，相關單位憂心在校園間流傳，正密切注意；台南市少年隊近日與市府少年輔導委員會，前往轄區各校畢業典禮宣講，透過實務案例分享、互動問答及最新犯罪手法解析，提醒畢業生及在校生提高警覺。

少年隊表示，近年來毒品犯罪已逐漸朝向年輕化及隱匿化發展，新興毒品不再侷限於傳統毒品型態，而是透過電子煙、糖果、咖啡包、果凍、軟糖及飲料包裝等方式偽裝，降低青少年戒心；其中以依托咪酯（Etomidate）混入電子煙油的「喪屍煙彈」最值得關注。

少年隊指出，吸食喪屍煙彈後可能造成意識混亂、肢體不自主抽搐、精神恍惚及危險駕駛等情形，嚴重危害身體健康與公共安全；去年共查獲2名少年持有、4名少年以電子煙施用喪屍煙彈，今年也查獲1人次施用，另以電子煙吸食愷他命更已查獲11人次。

少年隊也提醒，暑假期間，歹徒也可能在網路上以佯稱免費贈送遊戲點數、稀有寶物、限定造型、虛寶序號或協助代儲優惠，吸引學生加入遊戲聊天室、臉書或LINE、Instagram群組，再以私訊聯繫；目的除了詐騙外，更可能藉機盜用個人資料或誘騙傳送性影像。

少年隊呼籲，年輕學子務必「不提供手機門號驗證碼（OTP）」、「不點擊來路不明連結」、「不相信免費贈送高價虛寶或遊戲幣」；手機驗證碼就是數位世界的鑰匙，千萬不要相信歹徒所謂免費送寶物、免費送點數、限時領取虛寶等話術而提供驗證碼。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。本報資料照片
黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。本報資料照片

黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。本報資料照片
黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。本報資料照片

台南市少年隊近日與市府少年輔導委員會，前往轄區各校畢業典禮宣講，提醒畢業生及在校生提高警覺。記者袁志豪／翻攝
台南市少年隊近日與市府少年輔導委員會，前往轄區各校畢業典禮宣講，提醒畢業生及在校生提高警覺。記者袁志豪／翻攝

電子煙 台南 毒品

延伸閱讀

喪屍煙彈氾濫…半個月查獲188青少年涉毒 國教盟籲補足3大缺口

影／毒駕男載5童狂飆致重傷煙彈來源是他 一站式送毒到府查獲上萬顆原料

警專學生在宿舍爽抽電子煙 校方：記過函送衛生局裁罰

宜蘭檢警蘇花公路掃蕩喪屍煙彈毒駕 藥頭與2嫌羈押禁見

相關新聞

中壢退休男鐵鎚菜刀狠殺枕邊人 腦漿都溢出只因怨妻不關心他

李姓緬甸華僑因健康惡化、退休後情緒低落，自認向妻子傾訴卻得不到重視，竟於去年11月17日趁女兒外出上班後，將羅姓妻子以徒手掐頸、鐵鎚重擊及菜刀砍殺致死，犯後向警自首，桃園地檢署依殺人罪提起公訴，將由桃園地院國民法官法庭審理。

影／毒駕男深夜騎車不穩險撞車 台南警攔查竟衝撞警車遭逮

38歲詹姓男子昨天晚間11時許騎車行經台南市東區東門路二段時，被巡邏員警目擊行車不穩且差點與後方來車擦撞，上前攔查；詹見警察靠近，竟立即迴轉掉頭想要逃逸，並衝撞警車，造成雙方車輛倒地，員警立即將詹壓制。經施以檢測，確認他吸食安非他命後毒駕上路。

影／又是毒駕拒受檢 豐原警攔查交通違規查獲毒駕男和毒品

又是毒駕，台中豐原警方昨天深夜在神岡區攔查交通違規車輛時，駕駛情緒激動，在駕駛座內拒絕配合，更突然欲啟動車輛要開車逃離，員警制止並阻止逃逸，也拔除車輛鑰匙、強迫該車熄火，在車內查獲毒品，驗出駕駛有多種毒品反應，今天依公共危險罪毒駕、妨害公務，及毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

台中火爆71歲翁 雙刀瘋砍69歲友人...喊「跟你拚了！」下場曝光

台中年逾7旬的黃姓老翁自認黃姓友人欠錢、借機車沒還，深夜在公園偶遇衝突後，竟買2把長尖刀回去挑釁並大喊「我跟你拚了！」揮刀狠刺黃男手臂、胸口，釀鮮血直噴，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他；法院認為，黃刺完沒繼續攻擊，應無殺人犯意，改依重傷害未遂罪判他3年，可上訴。

通緝中又犯案 百元鈔當運毒信物

屏東地檢署、新北地檢署、調查局等單位聯手破獲高雄籍「添發財卅八號」漁船走私，船長兄弟檔許禎倫、許佳農在海上以「百元紙鈔」為信物運毒，被查獲市價逾百億元的海洛因磚與Ｋ他命。許佳農先前才因走私Ｋ他命遭判刑六年定讞，入監前逃逸，心想「再拚一次」，還到廟宇祈求走私順利，屏東地檢署共起訴十人，兩兄弟被求處無期徒刑。

冷眼集／花稅金為毒駕辯護 零容忍成口號

毒駕奪命案件頻傳，行政院長卓榮泰強調以「毒駕零容忍」態度嚴厲執法，昨更誓言修法強化執法依據，但諷刺的是，毒駕撞死派出所劉宗鑫的女子陳嘉瑩一審被判處死刑，法律扶助基金會指派三名律師辯護，試圖於二審翻盤，訴訟費用卻是人民納稅錢埋單，她未費分毫，看在被害家屬與人民眼中，情何以堪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。