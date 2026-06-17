可愛電子煙主機流竄 台南警今年查獲少年吸食喪屍煙彈、愷他命已12人

台南市少年警察隊去年查獲少年以電子煙吸食喪屍煙彈共6人次，今年迄今1人次，但今年查獲以電子煙吸食愷他命已11人次；加上有心人士大量進口外型精美、造型可愛的電子煙主機與水果口味煙彈，刻意降低學子戒心，今呼籲千萬不要因好奇或同儕勸誘就踏進毒品泥淖。

海巡署偵防分署台南查緝隊日前查獲54歲黃姓男子見非法電子煙商機龐大，與中國大陸業者合作，大量進口外型是小狗、老虎紀念公仔的電子煙主機近4000台，若年輕學子取得，可向家長佯稱僅是玩具，黃更進貨百香果、荔枝、芒果、芭樂、鳳梨等口味煙彈9500多盒。

市長黃偉哲對此特別指出，電子煙產品常以多元口味及新穎包裝吸引年輕族群，這些煙彈中若摻入依托咪酯，即成為喪屍煙彈；呼籲莘莘學子千萬不要因一時好奇或同儕勸誘就嘗試吸食，因為將嚴重戕害身體健康，尤其暑假即將來臨，請家長及同學要多加留意。

據了解， 這些可愛造型電子煙主機跟煙彈，因十分容易上網買到並掩人耳目，相關單位憂心在校園間流傳，正密切注意；台南市少年隊近日與市府少年輔導委員會，前往轄區各校畢業典禮宣講，透過實務案例分享、互動問答及最新犯罪手法解析，提醒畢業生及在校生提高警覺。

少年隊表示，近年來毒品犯罪已逐漸朝向年輕化及隱匿化發展，新興毒品不再侷限於傳統毒品型態，而是透過電子煙、糖果、咖啡包、果凍、軟糖及飲料包裝等方式偽裝，降低青少年戒心；其中以依托咪酯（Etomidate）混入電子煙油的「喪屍煙彈」最值得關注。

少年隊指出，吸食喪屍煙彈後可能造成意識混亂、肢體不自主抽搐、精神恍惚及危險駕駛等情形，嚴重危害身體健康與公共安全；去年共查獲2名少年持有、4名少年以電子煙施用喪屍煙彈，今年也查獲1人次施用，另以電子煙吸食愷他命更已查獲11人次。

少年隊也提醒，暑假期間，歹徒也可能在網路上以佯稱免費贈送遊戲點數、稀有寶物、限定造型、虛寶序號或協助代儲優惠，吸引學生加入遊戲聊天室、臉書或LINE、Instagram群組，再以私訊聯繫；目的除了詐騙外，更可能藉機盜用個人資料或誘騙傳送性影像。

少年隊呼籲，年輕學子務必「不提供手機門號驗證碼（OTP）」、「不點擊來路不明連結」、「不相信免費贈送高價虛寶或遊戲幣」；手機驗證碼就是數位世界的鑰匙，千萬不要相信歹徒所謂免費送寶物、免費送點數、限時領取虛寶等話術而提供驗證碼。

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黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。本報資料照片

黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。本報資料照片