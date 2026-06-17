台中火爆71歲翁 雙刀瘋砍69歲友人...喊「跟你拚了！」下場曝光

台中年逾7旬的黃姓老翁自認黃姓友人欠錢、借機車沒還，深夜在公園偶遇衝突後，竟買2把長尖刀回去挑釁並大喊「我跟你拚了！」揮刀狠刺黃男手臂、胸口，釀鮮血直噴，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他；法院認為，黃刺完沒繼續攻擊，應無殺人犯意，改依重傷害未遂罪判他3年，可上訴。

檢警調查，黃翁（71歲）和黃男（69歲）是認識多年友人，黃翁認為對方曾和他借錢、借機車未還心生積怨，2025年4月24日晚上10點多到西屯區三信公園運動碰到黃男，雙方交談間起口角。

黃翁氣憤下到附近超市買2把均長達25公分的尖刀再回現場，他見黃男仍在公園內就稱「我要跟你拚了！」，隨即持雙刀步步進逼，黃男出手抵抗將刀揮落在地。

未料黃翁手上還有1把刀，再猛力刺向黃男的胸部、右手，當場釀其氣血胸、多處撕裂傷血流如注，所幸黃男一旁友人全程目睹並馬上叫救護車到場，黃男送醫緊急縫合撿回一命。

黃翁行凶後躲回住處，還將染有血跡的帽子丟棄，再到附近公園清洗，最後再到朋友家躲藏，警方隔天清晨5點多就上門逮人；檢方根雙方證詞、黃男驗傷及就醫報告，並有附近監視器畫面等可佐，認定黃翁犯嫌明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

台中地院審理時，黃男矢口否認，辯稱當時不是要傷人，只是要嚇嚇對方，應該是搶刀過程被刺激；黃男證稱，見黃翁持刀就上前搶並撥掉1把，但黃翁用另1把刺他手3刀，當時寫一直噴，被砍到肺部時手就麻掉沒力了，自己一直爬到大樹旁，術後現在就跟中風一樣。

中院認為，黃翁應知手臂神經、血管密布，卻持雙刀尋釁，刺入對方右手、前胸，顯有重傷害不確定故意，但審酌刺完沒繼續追擊、殺害舉措，並自行離去，應無殺人犯意，改依重傷害未遂罪判黃翁3年。