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通緝中又犯案 百元鈔當運毒信物

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東地檢署、新北地檢署、調查局等單位聯手破獲高雄籍「添發財卅八號」漁船走私，船長兄弟檔許禎倫、許佳農在海上以「百元紙鈔」為信物運毒，被查獲市價逾百億元的海洛因磚與Ｋ他命。許佳農先前才因走私Ｋ他命遭判刑六年定讞，入監前逃逸，心想「再拚一次」，還到廟宇祈求走私順利，屏東地檢署共起訴十人，兩兄弟被求處無期徒刑。

許佳農二○二二年運送九百多公斤Ｋ他命，二○二四年判決確定後棄保潛逃，通緝期間，許想再撈一筆，到東港東隆宮、鎮海宮等廟宇神壇「求平安」。

檢調查出，主嫌劉展驛與仲介戴聖治操盤毒品從他地出貨，戴指使胞弟戴聖均聯繫陸運、交付前金五百萬給許佳農。戴聖治透過朋友結識船長許佳農，二○二五年十月初規畫走私運毒，還多次更換接運船隻，深夜頻繁進出漁港，混淆偵辦方向。

許佳農因遭通緝，由同是船長的胞兄許禎倫駕駛「添發財卅八號」，去年十一月廿九日下午帶七名外籍船員出港，接駁時間為同年十二月二日下午三時，為避免讓母船曝光，船上監視器用麻布手套遮蔽。

在海上會合時，許禎倫拿出百元鈔票信物放在香菸盒中交給母船確認，再運毒接駁，將裝有海洛因、Ｋ他命的廿三只「飼料袋」以人龍接駁，藏匿在船艙最深處，再以魚餌堆疊掩飾。

專案小組十二月三日凌晨二時許在惡劣海況下，射擊多發霰彈強勢登檢，查獲以「一帆風順」包裝的雙獅牌海洛因磚，共有七四○塊，重達二八一公斤，另有三百四十塊包裝成茶葉的Ｋ他命，重達三五三點六公斤，市值加總超過一百零三億元。

屏檢共起訴十人，許禎倫、許佳農、戴聖均皆被求處無期徒刑，許佳農坦認全部犯行，許禎倫只坦承運送Ｋ他命，戴不認罪，另七名被告為印尼籍、菲律賓籍船員，劉展驛、戴聖治通緝中。

通緝 走私 屏東 毒品 海洛因

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