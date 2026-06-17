冷眼集／花稅金為毒駕辯護 零容忍成口號

毒駕奪命案件頻傳，行政院長卓榮泰強調以「毒駕零容忍」態度嚴厲執法，昨更誓言修法強化執法依據，但諷刺的是，毒駕撞死派出所劉宗鑫的女子陳嘉瑩一審被判處死刑，法律扶助基金會指派三名律師辯護，試圖於二審翻盤，訴訟費用卻是人民納稅錢埋單，她未費分毫，看在被害家屬與人民眼中，情何以堪。

政府查驗「喪屍煙彈」（依托咪酯）的工具、法律依據遠遠追不上新興毒品變化的速度，造成甫探視癌妻的丈夫、領完藥準備返家的男子、新婚女子等人無辜逝世，連認真攔檢的派出所長都遭毒嫌拖行虐殺，命喪輪下。

法扶基金會經費由司法院逐年編列預算捐助，意即來自人民的血汗錢，今年預算高達十五億元，但審核、派遣律師、發放酬金，均是同一單位，公平性也令外界質疑。

陳嘉瑩撞死所長案為國民法官案件，根據法律扶助酬金計付辦法，確實符合可指派三名以下律師的案件，法扶基金會一審指派兩名律師辯護，被判死刑；二審團隊「大換血」並請滿三名律師，由被害者家屬口中的「廢死律師」上陣，想替陳女拚「一線生機」。

法扶律師替陳嘉瑩辯護固是維護被告人權、確保公平審判，但律師在法庭大談「人命可貴」，聽在被害家屬耳裡，無疑是二度傷害。

在身為「出資者」的人民眼中，只有殺警犯能免費享有頂級的法律防禦，對比每每淚灑法庭、無力怒吼的被害家屬，如此失衡的天秤無怪乎招來民眾無止盡的憤怒與反感。

政府不斷強調「毒駕零容忍」，卓揆更說「不要前面抓、後面放，我絕不容許」，但社會大眾聽到的是口號，但也只聽到口號，看不到強而有力的實質作為，如何挽回民眾對司法與治安的信心？司法院、立法院又怎麼向民眾交代，政府挹注法扶基金會不是「對惡魔大撒幣」？