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台美合作 美情資助逮近年最大毒漁船

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導
調查局北機站破獲「添發財卅八號」漁船走私案，緝獲二百八十一公斤海洛因磚與三五三點六公斤的Ｋ他命，行政院長卓榮泰（左三）昨天在緝毒成果發表會現場與美國在台協會處長谷立言（左二）一同檢視毒品。記者杜建重／攝影
調查局北機站破獲「添發財卅八號」漁船走私案，緝獲二百八十一公斤海洛因磚與三五三點六公斤的Ｋ他命，行政院長卓榮泰（左三）昨天在緝毒成果發表會現場與美國在台協會處長谷立言（左二）一同檢視毒品。記者杜建重／攝影

調查局「中和調查園區」昨舉行揭牌典禮，行政院長卓榮泰致詞時，重申政府打擊毒品和毒駕的決心，表示積極推動相關修法，讓執法人員有強大的法律依據作後盾。之後在破獲近年最大宗漁船走私毒品的記者會上，因為美國緝毒署（DEA）提供關鍵的情資，美國在台協會（AIT）處長谷立言也肯定台美跨境打擊毒品的夥伴關係。

高雄籍「添發財卅八號」漁船去年十二月走私二八一公斤海洛因，數量為近五年之最，另有以茶葉包裝的Ｋ他命三五三點六公斤，兩者市值逾一百零三億元。

卓榮泰指出，對於國人最痛切的毒品氾濫和毒駕，政府不能再只追求法律完善的制度，行政院已就刑法、刑事訴訟法、陸海空軍刑法提出修正，並送請立法院審議，未來也將對毒品、道路交通管理處罰條例和菸害防制法陸續修法，賦予執法人員更強大的工具和更大的安全保證，來解決日益猖狂的毒品氾濫問題。

卓榮泰表示，近來發生多起毒駕案件，甚至對執法人員造成身體的傷害，行政院除與執法人員站在同一陣線，從裝備、訓練、專業上加強安全防護，更希望整個司法體系，能夠給予第一線的執法人員最大的鼓舞，「不要前面抓，後面放，這個我絕不容許。」

由於美方在這次破獲的「添發財卅號」走私毒品案中，提供相當重要的情資，法務長鄭銘謙致詞時形容，這次行動是國際緝毒「史詩級」的成功案例。卓揆表示，行政院對於緝毒所需的人力、裝備、預算將全力支持。

代表美方出席的谷立言，則以「堅實的合作夥伴」關係，形容這次的跨國緝毒行動。他表示，美國在台協會下的各執法機關，非常珍惜與台灣夥伴的合作，同時肯定調查局在國際執法合作上的表現。

谷立言認為，毒品的危害從來都不限於單一地區，而是跨越國際、影響全球。台美保護人民免於受毒品危害的行動能力，很大程度取決於彼此合作關係的強度，這次破獲毒品走私案，正是強大夥伴關係的最佳證明，而雙方共享的不僅是合作關係，而是更深層次、堅信法治精神的核心價值。

卓榮泰 谷立言 毒品 台美關稅 走私

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