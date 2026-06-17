男涉毒駕自撞台中西屯公車站 檢聲請羈押獲准

中央社／ 記者蘇木春台中16日電

李姓男子昨天涉吸食毒品後，開車自撞台中市西屯區1處公車站，幸未波及其他民眾，警方獲報到場，在車內查扣疑吸食過的毒品電子煙彈，李姓男子經檢方偵辦後，向法院聲押獲准。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，李姓男子涉施用毒品後，駕駛小客車行經台中台灣大道四段與玉門路口時，自撞BRT公車站。

警方到場，當場查獲已使用的疑含毒品依托咪酯電子煙彈1顆，經唾液毒品快篩檢測呈依托咪酯陽性反應，台中市政府警察局第六分局偵辦後，將李姓男子移送中檢偵辦。

檢方審酌被告遭查獲時，依托咪酯電子煙彈置於隨手可得處，且涉毒駕肇生交通事故，情節嚴重；案發地點位於台灣大道、東海大學及台中榮民總醫院附近，屬人車往來密集重要道路及公共場所周邊，被告高度危害用路人、候車民眾及公共交通設施安全，由檢察官向法院聲請預防性羈押獲准。

檢方說，中檢自5月27日到6月16日，聲押犯罪嫌疑重大且有高度再犯毒駕犯罪風險者，經法院裁准32件，將持續指揮警察機關積極蒐證、迅速偵辦，妥適運用預防性羈押新制及各項強制處分措施，防止毒駕再犯。

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台灣大道 台中

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