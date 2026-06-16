百元紙鈔編號當信物公海運毒 船長兄弟檔屏檢求處無期徒刑

屏東、新北地檢署及調查局，歷時兩年半調查破獲跨國海上走私毒品案，查獲高雄籍「添發財38號」漁船運輸大批海洛因與Ｋ他命共646.3公斤，總市值逾103億台幣，公海接駁時以百元紙鈔編號作為對接信物。屏東地檢署依違反毒品危害防制條例起訴10人，其中船長兄弟檔許禎倫、許佳農及共犯戴聖均建請法院判處無期徒刑，7名外籍漁工建請量處適當之刑。

檢調查出，許佳農在2022年才因走私運送Ｋ他命900多公斤，法院判處6年有期徒刑定讞後，棄保潛逃通緝，通緝期間，許佳農竟心想「再拚一次」，期間內還到東港東隆宮、鎮海宮等廟宇神壇祈求走私順利。

此案是先前北部偵破600公斤K他命運毒案後向上溯源，新北檢、屏東地檢、調查局北部地區機動工作站及屏東縣調查站組專案小組，歷經2年半蒐證監控，鎖定該跨國運毒集團。

檢調查出，全案幕後劉男與負責仲介戴男，兩人負責聯絡毒品從他域出貨，通緝中。戴則指使胞弟卅二歲戴聖均負責陸運聯繫與交付前金五百萬給許佳農等事宜。戴則透過朋友認識船長許佳農，在去年10月初，開始規畫走私運毒，多次更換接運船隻，深夜頻繁進出漁港，混淆偵辦方向。

檢調查出，船長許佳農因遭通緝不方便出港，由船長胞兄許禎倫駕駛「添發財38號」去年11月29日下午帶著7名外籍船員出港，同年12月2日下午三時許接駁，避免母船遭曝光，船上監視器用麻布手套遮蔽。公海接駁時以百元紙鈔編號作為對接信物，將裝有海洛因、Ｋ他命毒品共廿三袋飼料袋以人龍接駁方式藏匿在船舶最前方、隱蔽冷凍艙最深處，再以魚餌堆疊掩飾載運毒品。

專案小組成員在去年12月3日凌晨2時許，惡劣海況下射擊多發霰彈槍壓制強勢登檢，發現毒品後，押抵返港，清點共查獲雙獅牌海洛因磚以「一帆風順」包裝，共有740塊、281公斤，是近五年來查獲最多一次海洛因毒品，另以茶葉包裝Ｋ他命共340塊重達353.6公斤，兩者市值共逾一百零三億元。

全案檢方共起訴10人，船長兄弟檔許禎倫、許佳農與共犯戴聖均，檢方建起法院求處無期徒刑，3人中許佳農坦承犯行，許禎倫則只坦承運Ｋ他命，戴聖均否認；劉男、戴聖均的胞兄，均通緝中，另外7名印尼籍、非律賓籍船員，則建起依法量處適當之刑。

屏檢指出，全案在起訴前將扣案毒品以處分命令將毒品提前銷毀，扣案漁船啟動變價拍賣程序，起訴時一併聲請法院續行變價拍賣。

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屏東地檢署、新北地檢署與調調查局等單位，從漁船「添發財38號」船艙內查獲雙獅地球牌寫著「一帆風順」海洛因磚及K他命毒品以飼料袋套裝掩飾。圖／調查局提供

專案小組在惡劣海況下強勢登檢「添發財38號」漁船，起獲646.3公斤毒品。圖／調查局提供

海巡押解「添發財卅八號」漁船進港。圖／調查局提供

專案小組在惡劣海況下強勢登檢「添發財38 號」漁船，起獲646.3公斤毒品。圖／調查局提供

屏東地檢署、新北地檢署與調調查局等單位，從漁船「添發財38號」船艙內查獲雙獅地球牌寫著「一帆風順」海洛因磚及K他命毒品以飼料袋套裝掩飾。圖／調查局提供