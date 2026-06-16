宜蘭檢警蘇花公路掃蕩喪屍煙彈毒駕 藥頭與2嫌羈押禁見

宜蘭地檢署掃蕩「喪屍煙彈」毒品，檢察官郭欣怡指揮保三總隊與宜蘭警方，在蘇花公路東澳段展開攔截圍捕，成功拘捕洪姓藥頭，並查獲王姓及李姓男子涉嫌毒駕。檢方昨天深夜訊後認為3人犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，辦案人員在跟監販賣、轉讓依托咪酯（喪屍煙彈）的洪姓藥頭時，於蘇澳鎮台九線附近實施攔查，過程中，警方發現同行駕駛白色轎車的王姓及李姓男子神態異樣，疑似施用毒品後駕車。

經現場執行唾液快篩後，結果呈現毒品陽性反應，警方隨後也在車內搜出第二級依托咪酯菸油、依托咪酯煙彈及安非他命吸食器等重要證物。

檢察官複訊後指出，王、李兩名被告涉犯刑法，不能安全駕駛罪嫌重大，且有反覆實施毒駕、危害用路人安全的羈押必要；另外，洪姓藥頭則涉犯藥事法，轉讓偽藥罪，且有與上游毒販及購毒者勾串、湮滅證據之虞。

法官昨天深夜審理後，裁定王、李二人羈押，洪男則因涉嫌勾串而遭裁定羈押禁見。地檢署強調，新興毒品與毒駕行為嚴重危害社會治安，對道路交通安全更構成巨大威脅，檢警將持續貫徹打擊毒品犯罪政策，強力切斷新興毒品供應鏈並從嚴偵辦毒駕，展現維護治安決心。

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