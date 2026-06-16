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毒駕緩刑又再犯！騎機車全身飄塑膠味 男騎士認吸K他命羈押

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
台北市陳姓男子去年被查獲毒駕，前晚緩刑期間再犯，騎機車被員警攔查逮捕。記者李奕昕／翻攝
台北市陳姓男子去年被查獲毒駕，前晚緩刑期間再犯，騎機車被員警攔查逮捕。記者李奕昕／翻攝

台北市陳姓男子去年被查獲毒駕，前晚緩刑期間再犯，騎機車變換車道未使用方向燈，員警攔查聞到刺鼻塑膠味，以唾液毒品快篩檢測出K他命反應，逮捕他依公共危險罪移送，檢方聲請預防性羈押獲准。

警方調查，37歲陳姓男子前天晚間8時許騎乘機車，經北市萬華區廣州街變換車道時未使用方向燈，員警騎機車巡邏經過發現上前攔查，對話時聞到他身上散發濃厚塑膠味，取得同意後施以唾液毒品快篩檢測，呈K他命陽性反應。

員警逮捕陳帶回萬華警分局龍山派出所，他自稱經商，坦承騎車前施用K他命，警方採集尿液送驗，詢後移送。台北地檢署認為他涉犯公危罪嫌重大，去年8月因施用K他命後毒駕，經法院判處有期徒刑2月、緩刑2年，於緩刑期內再犯，有反覆實施毒駕同一犯罪之虞，昨聲押獲准。

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