毒駕緩刑又再犯！騎機車全身飄塑膠味 男騎士認吸K他命羈押

警匪對峙的肅殺現場，往往是執勤人員與死神搏鬥的瞬間，而背後支撐他們的家人，更承受著常人難以想像的沉重壓力。日前太保市發生一起震驚社會的持槍對峙案，水上分局偵查隊小隊長李錫文隻身進入險境，成功勸降曾名列十大槍擊要犯的林姓嫌犯。這場驚險化解的危機，不僅意外牽引出2019年那場破嘉義治安史紀錄的「民雄警匪對峙案」記憶，事後李錫文與太太一段充滿人味的對話曝光，他為了不讓家人擔心而在最前線扯下「人在辦公室」的善意謊言，更道盡了基層警員家屬的牽掛與心酸。

2026-06-16 16:12