嘉義治安史兩大對峙案 孤身涉險與「善意謊言」道盡刑警高危心酸

警匪對峙的肅殺現場，往往是執勤人員與死神搏鬥的瞬間，而背後支撐他們的家人，更承受著常人難以想像的沉重壓力。日前太保市發生一起震驚社會的持槍對峙案，水上分局偵查隊小隊長李錫文隻身進入險境，成功勸降曾名列十大槍擊要犯的林姓嫌犯。這場驚險化解的危機，不僅意外牽引出2019年那場破嘉義治安史紀錄的「民雄警匪對峙案」記憶，事後李錫文與太太一段充滿人味的對話曝光，他為了不讓家人擔心而在最前線扯下「人在辦公室」的善意謊言，更道盡了基層警員家屬的牽掛與心酸。

回顧2019年8月30日震驚全國的民雄警匪對峙案，綽號「水蛙」的通緝犯陳志明坐擁大批槍械，在民雄鄉建國路二段的出租套房對外鳴槍並丟擲爆裂物，與警方僵持近5小時。

當時也在第一線攻堅隊伍中的李錫文回憶表示，一抵達現場就看見同仁拿著防暴盾牌在路口各自找掩體趴低，氣氛極度緊張。當時現場情勢完全超乎預期，分局的槍械裝備一時間根本無法應付嫌犯的強大火力，他們甚至緊急開車返回大隊增調長槍等重型武器，隨後才再度趕赴現場配合時任局長廖宗山與檢察官姜智仁的指揮調度。

眼看現場即將失控，警方原已部署強勢攻堅。關鍵時刻，水上分局刑事小隊長張永龍不顧自身安危，深入險境與陳嫌對話，並聯絡深具社會份量的地方聞人陳盈達（人稱「賓士達仔」）進屋懇談。陳盈達以江湖俠義與一句「我會幫忙照顧你的父母與妻兒」的承諾打動嫌犯，配合中打四隊隊長許忠彥引導陳嫌繳械，最終起出長短槍13把、子彈178顆及8個爆裂物。小隊長張永龍也因該案居首功，事後獲得破格晉陞巡官的殊榮。

歷史總是驚人地相似。日前，綽號「小蜜蜂」的林裕峰持槍闖入太保市一處彩券行，手中握有兩把槍械且情緒極度不穩。考量現場人員眾多、情勢一觸即發，曾與林嫌接觸過的小隊長李錫文主動鋌身而出，向幹部報備後，毅然決然隻身進入屋內與嫌犯面對面談判。

雖然太保這起案件的規模與槍械數量比不上當年的民雄大案，但李錫文在沒有防彈盾牌掩護下，隻身與持衝鋒槍的要犯在近距離周旋，其凶險程度不相上下。談判過程中，李錫文一邊保持安全距離傾聽嫌犯苦水，期間嫌犯突然提出想喝啤酒，李錫文靈機一動，跑到超商購買兩罐外觀相似的「0.0酒精海尼根」帶回現場。

這兩罐無酒精啤酒成功化為談判媒介，營造出的飲酒氛圍讓嫌犯感受到誠意，逐漸卸下心防。隨後在李錫文聯繫地方人士配天宮董事長蔡承宗、綽號「雨刷」縣議員蔡政宜到場協助勸說下，歷經近2小時的驚險周旋，林嫌終於棄械投降。

然而，在這些驚心動魄的案件背後，最觸動人心的莫過於執法者對家人的體貼。回憶當年李錫文身處民雄案第一線攻堅隊伍、隨時準備應變時，他的太太從新聞直播中看到驚險的對峙畫面，焦急地傳訊息詢問丈夫「你到底有沒有去？」 為了不讓太太陷入恐慌與焦慮，李錫文隨口扯了個謊回覆「沒有啦，我在辦公室」。

直到任務圓滿結束、平安歸隊後，太太拿著媒體照片質問他「電視上那個不是你嗎？」李錫文才笑著坦承說謊，並溫柔地對太太說「跟妳說我在辦公室，這樣才不會讓妳擔心啊」。

這段充滿人味的對話，深刻反映出第一線刑警在面對高風險任務時，內心對家人的不捨與愧疚。無論是2019年的張永龍，還是日前的李錫文，他們在第一線隻身與歹徒周旋、智取化解危機的背後，都代表著無數基層警員默默承擔的高危險性，以及警屬在背後默默支持的偉大與辛酸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2019年民雄鄉那場警匪對峙，李錫文（後身穿綠衣）安排第一線攻堅隊伍中。圖／資料照片

民雄對峙案時任小隊長張永龍（左）、地方聞人陳盈達(右），陪同棄械投降嫌犯走出現場。圖／資料照片

水上警分局偵查隊小隊長李錫文（後排右）、朴子配天宮董事長蔡承宗（後排左）入內成功勸降。圖／資料照片