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通緝船長「再拚一次」拜廟求走私順利 船艙藏「一帆風順」海洛因磚

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
破獲毒品海洛因磚740塊281.2公斤與愷他命340塊353.6公斤，市值逾100億元。圖／屏東縣調查站提供
破獲毒品海洛因磚740塊281.2公斤與愷他命340塊353.6公斤，市值逾100億元。圖／屏東縣調查站提供

調查局專案小組先前在在北部查獲600公斤K他命運毒案，新北地檢、屏東地檢、北機站與屏東縣調查站持續溯源，歷時2年半蒐證監控，鎖定船長許男為首跨國運毒集團，許男先前因運毒遭查獲判刑6年定讞，但遲未到案，通緝期間，心想「再拚一次」，還到東港東隆宮、鎮海宮廟宇祈求走私順利，但仍被檢調去年底查獲，漁船起出雙獅牌「一帆風順」海洛因磚、Ｋ他命，市值共逾103億元。

屏東地檢署今年5月起訴，針對許男等3人建請法院求處無期徒刑。屏東縣調查站指出，40多歲許男為首跨國運毒集團，多次更換接運船隻，在東港漁港、鹽埔漁港及小琉球大福漁港間頻繁深夜進出，混淆司法單位偵辦方向。

期間歷經運毒「母船」遭他國司法機關查緝而導致情資斷鏈，專案組持續蒐證，掌握許嫌跨國毒品走私集團運毒模式。

許男在2023年間曾因走私第三級毒品K他命900多公斤遭屏東地檢署起訴，並經法院判刑定讞未到案執行，未許男毫無悔改，竟想著「再拚一次」通緝期間再次安排接運毒品，還辛勤走訪東港東隆宮、鎮海宮等廟宇神壇祈求走私順利。

檢調在去年12月3日查獲許男運毒的船隻進港，在船艙內起貨雙獅地球牌牌毒品海洛因磚740塊，共281.2公斤、與K他命340塊共353.6公斤。

檢調查獲時，雙獅地球牌海洛因磚還寫著「一帆風順」，毒品均由飼料袋包裝作掩飾。屏東地檢署在今年3月起訴許男等10人，台籍包括船長許男等3人，外籍7人。有台籍2人幕後金主逃逸國外，起訴台籍3人因涉犯運輸第一級毒品，皆求處無期徒刑，外籍被告依法量處適當之刑。

此案漁船部分，屏東地檢署向屏東地方法院聲請續行拍賣，待裁定後由該署囑託行政執行署續行變價程序，另同時查扣不法所得10萬2000元，依法沒入。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

專案組人員2年多長期深夜守候目標漁船並進行蒐證。圖／屏東縣調查站提供
專案組人員2年多長期深夜守候目標漁船並進行蒐證。圖／屏東縣調查站提供

檢調查獲雙獅地球牌「一帆風順」海洛因磚及K他命毒品以飼料袋套裝掩飾。圖／屏東縣調查站提供
檢調查獲雙獅地球牌「一帆風順」海洛因磚及K他命毒品以飼料袋套裝掩飾。圖／屏東縣調查站提供

檢調查獲雙獅地球牌「一帆風順」海洛因磚及K他命毒品以飼料袋套裝掩飾。圖／屏東縣調查站提供
檢調查獲雙獅地球牌「一帆風順」海洛因磚及K他命毒品以飼料袋套裝掩飾。圖／屏東縣調查站提供

通緝 走私 屏東

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