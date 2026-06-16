桃園深夜4女同車路上左右搖晃 保安大隊攔查又見毒品煙彈

桃園市警局保安大隊今年已查獲近200件毒品包括毒駕案件，昨天深夜巡邏行經八德區發現一輛轎車行駛左右搖晃，隨即攔查並在車上起出粉沫毒品，車上4人連同駕駛人都是妙齡女子，雖然初步篩檢為陰性，帶回大隊後另外採尿送驗，全案依持有毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

保安大隊昨日夜過十一時間在八德區巡邏，發現一輛自小客車行車不穩，上前攔查要駕駛人和乘客搖下車窗時，見4人神情緊張，且急忙藏物品，立即斥喝不要再藏趕快受檢。 警方盤查過程中目視車內有不明粉末，經毒品試劑篩檢，呈現依托咪酯二級毒品陽性反應，並查獲俗稱喪屍煙彈的依託咪酯菸彈、菸油及安非他命等毒品。

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