快訊

千呼萬喚！IKEA確定落腳台南 地點曝光市民憂：交通恐塞爆

台積電收高25元 續推台股收412點

婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力、認同廢監院主張

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉警強力掃蕩毒駕零容忍 5天內落實科技快篩鐵腕預防性羈押3人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉警運用唾液快篩科技執法，5日內建請檢察官聲押3名毒駕現行犯獲准。記者李宗祐／翻攝
嘉警運用唾液快篩科技執法，5日內建請檢察官聲押3名毒駕現行犯獲准。記者李宗祐／翻攝

嘉義市全面攔阻毒駕隱形炸彈；嘉義市警局第二分局去年11月20日起全面實施毒品唾液快篩檢測，今年5月中旬起採取鐵腕強力掃蕩，近5日內在處理交通事故時接連查獲3起毒駕案。警方表示，凡駕駛人有不能安全駕駛情狀並經快篩結果呈現陽性，均以現行犯移送法辦，近5日內已成功建請檢察官及法院裁定預防性羈押3人，即時阻絕道路危害。

第二分局近5日內接連查獲3起毒駕案件，均係員警處理交通事故時主動發現。其中包含外來人口陳男、沈男及蔡男，分別在轄區中山路、林森東路及立仁路發生交通事故，並於車內查獲第三級毒品愷他命。沈男另於發生交通事故後逃逸，隨即遭警民合作攔截查獲。3人經依法實施唾液毒品快篩皆呈陽性反應，均依刑法公共危險等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。檢察官向法院聲請羈押，並經法院裁定准押。

第二分局呼籲，歡迎外縣市的民眾前來嘉義市消費與觀光旅遊，但絕對不歡迎、不容許任何毒駕與酒駕行為。吸毒不僅戕害身心，毒後駕車更如同行動炸彈，害人害己。警方將持續運用唾液快篩等科技工具，嚴厲執法打擊毒駕案件，以有效遏止毒駕再犯風險，全力守護市民生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕 嘉義 毒品

延伸閱讀

男子毒駕擦撞路邊車輛 北檢聲請預防性羈押獲准

嚴懲毒駕惡行 花蓮地檢署聲請預防性羈押獲准

毒駕男載5童狂飆致重傷煙彈來源是他 一站式送毒到府查獲上萬顆原料

影／高雄轎車駕駛拒檢…棄車竄逃公寓頂樓 不僅毒駕還是通緝犯

相關新聞

通緝船長「再拚一次」拜廟求走私順利 船艙藏「一帆風順」海洛因磚

調查局專案小組先前在在北部查獲600公斤K他命運毒案，新北地檢、屏東地檢、北機站與屏東縣調查站持續溯源，歷時2年半蒐證監控，鎖定船長許男為首跨國運毒集團，許男先前因運毒遭查獲判刑6年定讞，但遲未到案，通緝期間，心想「再拚一次」，還到東港東隆宮、鎮海宮廟宇祈求走私順利，但仍被檢調去年底查獲，漁船起出雙獅牌「一帆風順」海洛因磚、Ｋ他命，市值共逾103億元。

桃園深夜4女同車路上左右搖晃 保安大隊攔查又見毒品煙彈

桃園市警局保安大隊今年已查獲近200件毒品包括毒駕案件，昨天深夜巡邏行經八德區發現一輛轎車行駛左右搖晃，隨即攔查並在車上起出粉沫毒品，車上4人連同駕駛人都是妙齡女子，雖然初步篩檢為陰性，帶回大隊後另外採尿送驗，全案依持有毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

影／調查局緝獲市值103億 可供1300萬人次施用走私毒品

法務部調查局「中和調查園區新建工程」上午舉行啟用典禮，由行政院長卓榮泰與法務部長鄭銘謙、調查局長陳白立等人共同揭牌，慶祝新辦公園區落成啟用，典禮結束後同時舉行緝毒成果，由調查局北機站所查獲281公斤海洛因磚，市價達103億，可供1300萬人次施用的毒品，這也是近五年來緝獲最大量的走私毒品案。

【重磅快評】政府幫毒駕撞死人被告請3名律師 是真心毒駕零容忍？

毒駕肇事、尤其是毒駕撞死人事件頻傳，引爆民怨沸騰，行政院長卓榮泰才強硬表態稱，政府會以毒駕零容忍態度嚴厲執法。政府喊話沒多久，國內第一件因毒駕撞死人遭國民法官判處死刑的案件上訴二審，出現政府出資的法律扶助基金會指派了3名律師為被告辯護，讓被害家屬感受到二度傷害不說，政府一邊說要重懲、一邊以龐大律師團隊肇事者辯護，再度證明政府口中的「毒駕零容忍」，只是糊弄民眾的詐騙話術。

調查局中和調查園區揭牌北機站送大禮 破獲近年最大漁船毒品走私

為慶祝調查局中和調查園區今天正式揭牌，身為該園區一份子的調查局北部機動工作站也送上大禮，今天在揭牌典禮後，公布日前與屏東、新北地檢署聯手偵破近年最大的漁船毒品走私案，共查獲281公斤的雙獅地球牌海洛因及72公斤K他命，合計353公斤，市價約103億元。

卓榮泰誓言強化打擊毒品 調查局中和調查園區揭牌

調查局史上最大工程，耗資14億元的「中和調查園區」，今天上午舉行揭牌典禮，由行政院長桌榮泰、法務部長鄭銘謙、調查局陳白立，和檢、軍、海巡等友軍單位及多名立委共同出席。身為該園區一員的北部機動工作站也送上大禮，宣布破獲近年來最大宗的海洛因、K他命漁船走私案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。