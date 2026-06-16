嘉警強力掃蕩毒駕零容忍 5天內落實科技快篩鐵腕預防性羈押3人

嘉義市全面攔阻毒駕隱形炸彈；嘉義市警局第二分局去年11月20日起全面實施毒品唾液快篩檢測，今年5月中旬起採取鐵腕強力掃蕩，近5日內在處理交通事故時接連查獲3起毒駕案。警方表示，凡駕駛人有不能安全駕駛情狀並經快篩結果呈現陽性，均以現行犯移送法辦，近5日內已成功建請檢察官及法院裁定預防性羈押3人，即時阻絕道路危害。

第二分局近5日內接連查獲3起毒駕案件，均係員警處理交通事故時主動發現。其中包含外來人口陳男、沈男及蔡男，分別在轄區中山路、林森東路及立仁路發生交通事故，並於車內查獲第三級毒品愷他命。沈男另於發生交通事故後逃逸，隨即遭警民合作攔截查獲。3人經依法實施唾液毒品快篩皆呈陽性反應，均依刑法公共危險等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。檢察官向法院聲請羈押，並經法院裁定准押。

第二分局呼籲，歡迎外縣市的民眾前來嘉義市消費與觀光旅遊，但絕對不歡迎、不容許任何毒駕與酒駕行為。吸毒不僅戕害身心，毒後駕車更如同行動炸彈，害人害己。警方將持續運用唾液快篩等科技工具，嚴厲執法打擊毒駕案件，以有效遏止毒駕再犯風險，全力守護市民生命財產安全。

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