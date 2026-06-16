影／調查局緝獲市值103億 可供1300萬人次施用走私毒品

法務部調查局「中和調查園區新建工程」上午舉行啟用典禮，由行政院長卓榮泰與法務部長鄭銘謙、調查局長陳白立等人共同揭牌，慶祝新辦公園區落成啟用，典禮結束後同時舉行緝毒成果，由調查局北機站所查獲281公斤海洛因磚，市價達103億，可供1300萬人次施用的毒品，這也是近五年來緝獲最大量的走私毒品案。

卓榮泰在致詞時表示，今天在這裡主持記者會，心情非常的矛盾，因為擺在面前的是調查局破獲，近年來最大的毒品量，雖然今天早上中和調查園區正式啟用充滿了喜悅，而今天的緝毒成果發表會也充滿了感激，但是他內心卻是非常的沉重，到底境外還有多少這樣的毒品正在向台灣前來，到底我們境內還有多少這樣的毒品沒有被查獲，因為任何一絲絲的破洞，都會造成無數國人生命健康財產上的損失，雖然今天破獲的毒品至少能維護1300萬人安全，但應該是維護全體國人健康生命安全才是重要，所以要更加努力。

調查局北機站此次破獲「添發財38號」漁船走私毒品案，共緝獲281公斤海洛因磚，查獲量超越近年各年度的總量。中和調查局園區今日正式啟用，同時也展示了這次所查獲毒品的成果，行政院長卓榮泰除了強調查緝的能量，同時也向毒品宣戰。

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法務部調查局「中和調查園區新建工程」上午舉行啟用典禮，由行政院長卓榮泰（左三）與法務部長鄭銘謙（左二）、調查局長陳白立（左一）等人共同揭牌，慶祝新辦公園區落成啟用。記者杜建重／攝影

法務部調查局「中和調查園區新建工程」上午舉行啟用典禮。記者杜建重／攝影

行政院長卓榮泰致詞時表示，今天主持記者會，心情非常矛盾，雖然中和調查園區正式啟用充滿了喜悅，但擺在面前的是調查局破獲，近年來最大的毒品量，他內心非常的沉重。記者杜建重／攝影

調查局北機站上午舉行緝毒成果，查獲281公斤海洛因磚，市價達103億，可供1300萬人次施用的毒品，這也是近五年來緝獲最大量的走私毒品案。記者杜建重／攝影

調查局北機站破獲「添發財38號」漁船走私毒品案，共緝獲281公斤海洛因磚，查獲量超越近年各年度的總量。記者杜建重／攝影