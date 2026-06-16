【重磅快評】政府幫毒駕撞死人被告請3名律師 是真心毒駕零容忍？

毒駕肇事、尤其是毒駕撞死人事件頻傳，引爆民怨沸騰，行政院長卓榮泰才強硬表態稱，政府會以毒駕零容忍態度嚴厲執法。政府喊話沒多久，國內第一件因毒駕撞死人遭國民法官判處死刑的案件上訴二審，出現政府出資的法律扶助基金會指派了3名律師為被告辯護，讓被害家屬感受到二度傷害不說，政府一邊說要重懲、一邊以龐大律師團隊肇事者辯護，再度證明政府口中的「毒駕零容忍」，只是糊弄民眾的詐騙話術。

新北市警察局土城分局清水派出所所長劉宗鑫於民國113年9月30日深夜執行攔查勤務時，遭持有毒品的陳嘉瑩開車衝撞、拖行後撞擊護欄身亡，根據法院的判決，陳嘉瑩因車上有毒品，為規避警方查緝，在馬路上高速蛇行，衝撞並拖行警員，在造成警員傷亡後，還駕車逃離現場，把肇事車輛棄置於停車場後，前往友人住處躲藏，通知其他友人前來接送。

由於陳嘉瑩開車衝撞、拖行員警、加上肇事後逃逸等行為，被形容是「殘酷虐殺」行為，檢方罕見對毒駕以殺人罪、而非過失致死或傷害致死罪名起訴，一審由國民法官組成的審判庭也刑法殺人罪、妨害公務、毒駕等罪名，判陳嘉瑩死刑，當時被害家屬才激動說：正義不會遲到，殺了人就是要償命。

不過，案件上訴高院後，15日開庭時，外界發現陳嘉瑩突然有了3名強大的辯護律師團。為推翻死刑判決，律師除主張，一審國民法官庭時勘驗現場影片，沒有記載逐字筆錄，應不具證據能力，且沒有進行死刑的量刑辯論，涉及人命可貴應嚴格審查，甚至請求對陳嘉瑩幼子進行鑑定，檢視死刑判決是否符合兒童權利公約之最佳利益。

陳嘉瑩的律師甚至在高院法庭上，批評一審法官像「鄉民」，勘驗荒腔走板，也強調「人命可貴」，國家要殺人就要守法。

高院法官聽完律師的論述後，向撞死劉宗鑫的陳嘉瑩說，「律師剛剛都說了，人命可貴」，希望她自己好好想一想自己的行為。

對於前往高院旁聽的被害人家屬，聽到律師的辯解，感覺像在傷口上被撒一大把鹽。劉宗鑫的父親便反問被告及律師「你們有尊重被害人的生命嗎？」直言每次開庭都是心力交瘁、痛苦萬分，他也質問律師「如果是你們小孩遇到這樣的事情呢？」劉宗鑫遺孀也說，孩子聽她唸故事書時說「我也想要有個爸爸 ，我很想爸爸。」被害人想問的是，誰來關注被害者小孩的最佳利益？

陳嘉瑩律師團的辯護言語不僅引發被害人傷痛，外界也發現，跟陳嘉瑩剛開始自費聘請的律師不同，高院出庭的3名律師都是法律扶助基金會指派，等於是國家花錢幫她打這起官司。

法扶律師是針對弱勢當事人遇到官司時，又無力負擔律師費的民眾，給予制度性援助，維護憲法保障的人民訴訟權等基本人權，協助弱勢民眾打官司、保障被告權益的初衷，本是法治國應有的態度。

法扶基金會的主要資金來源多來自政府編列預算，近幾年司法院每年都約編列15億預算供法扶使用，引發爭議的是資源是否合理配置，包括對被告與被害人的扶助比例是否失衡，一次指派3名律師為1名被告爭取權益，同樣引來被害家屬跟外界質疑，儘管法扶針對死刑案件，確實訂有可組律師團隊、不限指派一人協助辯護的規定，但看在老百姓眼中，對人民納稅錢的合理使用，又該如何衡量？

政府一方面喊要嚴懲毒駕者，一方面花大錢幫毒駕撞死人的被告請律師辯護，看在一般民眾、甚至被害家屬眼中，又是什麼感受？這就是當今政府口中所謂的毒駕零容忍真實情況。

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