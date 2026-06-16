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調查局中和調查園區揭牌北機站送大禮 破獲近年最大漁船毒品走私

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
為慶祝調查局中和調查園區今天正式揭牌，北機站也送上大禮，公布日前破獲的近年最大漁船毒品走私案，共查獲281公斤的雙獅地球牌海洛因及72公斤K他命，合計353公斤，市價約103億元。記者杜建重／攝影
為慶祝調查局中和調查園區今天正式揭牌，北機站也送上大禮，公布日前破獲的近年最大漁船毒品走私案，共查獲281公斤的雙獅地球牌海洛因及72公斤K他命，合計353公斤，市價約103億元。記者杜建重／攝影

為慶祝調查局中和調查園區今天正式揭牌，身為該園區一份子的調查局北部機動工作站也送上大禮，今天在揭牌典禮後，公布日前與屏東、新北地檢署聯手偵破近年最大的漁船毒品走私案，共查獲281公斤的雙獅地球牌海洛因及72公斤K他命，合計353公斤，市價約103億元。

調查局表示，這次查獲的281公斤海洛因，已超越2023年的159公斤、2024年的127公斤及2025年的169公斤全國查獲總量，是近年最具指標性的重大緝毒成果。法務長鄭銘謙致詞時也形容，這次行動是國際緝毒「史詩級」的成功案例，他非常肯定第一線人員的辛勞。

由於全案是我國司法機關與美國緝毒署（DEA）交換情資密切合作而來，美國在台協會處長谷立言今天也專程前來，除與行政院長卓榮泰共同聽取調查局相關簡報，也強調未來會持續強化台美間打擊毒品的合作。

調查局表示，這次重大緝毒成果，是由調查局北機站、屏東縣調站、南機站及海洋委員會海巡署艦隊分署第五海巡隊、台北憲兵隊等單位共組專案組，並新北地方檢察署、屏東地檢署指揮偵辦，並與DEA密切合作。

專案組成員去年12月3日凌晨，於在琉球嶼西南方海域查獲「添發財38號」漁船走私毒品案，自船頭、漁艙、冷凍魚餌下搜出第一級毒品「雙獅地球牌」海洛因磚740塊(281.2 公斤)及第三級毒品愷他命340包(353.6公斤)，逮捕許姓船長等3名台籍船員及7名外籍船員共10人。

去年11月29日，添發財38號漁船自屏東縣東港出海，於12月2日抵達指定座標與不明鐵殼船對接，雙方以指定流水號的百元紙鈔做為信物，確認後將裝有毒品的23袋飼料袋移入漁船冷凍艙，再以大量冷凍魚獲掩飾準備返港。專案組成員12月3日凌晨2時許，於惡劣海況下強勢登檢，並射擊多發霰彈槍壓制局勢，順利登船查扣上述巨量毒品。

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為慶祝調查局中和調查園區今天正式揭牌，北機站也送上大禮，公布日前破獲的近年最大漁船毒品走私案，共查獲281公斤的雙獅地球牌海洛因及72公斤K他命，合計353公斤，市價約103億元。記者杜建重／攝影
為慶祝調查局中和調查園區今天正式揭牌，北機站也送上大禮，公布日前破獲的近年最大漁船毒品走私案，共查獲281公斤的雙獅地球牌海洛因及72公斤K他命，合計353公斤，市價約103億元。記者杜建重／攝影

北機站婆獲近年最大毒品漁船走私案，因全案是與美國緝毒署（DEA）交換情資密切合作而來，美國在台協會處長谷立言今天也專程前來與行政院長卓榮泰共同聽取調查局相關簡報，並強調未來會持續強化台美間打擊毒品的合作。記者蔣永佑／攝影
北機站婆獲近年最大毒品漁船走私案，因全案是與美國緝毒署（DEA）交換情資密切合作而來，美國在台協會處長谷立言今天也專程前來與行政院長卓榮泰共同聽取調查局相關簡報，並強調未來會持續強化台美間打擊毒品的合作。記者蔣永佑／攝影

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