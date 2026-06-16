調查局中和調查園區揭牌北機站送大禮 破獲近年最大漁船毒品走私

為慶祝調查局中和調查園區今天正式揭牌，身為該園區一份子的調查局北部機動工作站也送上大禮，今天在揭牌典禮後，公布日前與屏東、新北地檢署聯手偵破近年最大的漁船毒品走私案，共查獲281公斤的雙獅地球牌海洛因及72公斤K他命，合計353公斤，市價約103億元。

調查局表示，這次查獲的281公斤海洛因，已超越2023年的159公斤、2024年的127公斤及2025年的169公斤全國查獲總量，是近年最具指標性的重大緝毒成果。法務長鄭銘謙致詞時也形容，這次行動是國際緝毒「史詩級」的成功案例，他非常肯定第一線人員的辛勞。

由於全案是我國司法機關與美國緝毒署（DEA）交換情資密切合作而來，美國在台協會處長谷立言今天也專程前來，除與行政院長卓榮泰共同聽取調查局相關簡報，也強調未來會持續強化台美間打擊毒品的合作。

調查局表示，這次重大緝毒成果，是由調查局北機站、屏東縣調站、南機站及海洋委員會海巡署艦隊分署第五海巡隊、台北憲兵隊等單位共組專案組，並新北地方檢察署、屏東地檢署指揮偵辦，並與DEA密切合作。

專案組成員去年12月3日凌晨，於在琉球嶼西南方海域查獲「添發財38號」漁船走私毒品案，自船頭、漁艙、冷凍魚餌下搜出第一級毒品「雙獅地球牌」海洛因磚740塊(281.2 公斤)及第三級毒品愷他命340包(353.6公斤)，逮捕許姓船長等3名台籍船員及7名外籍船員共10人。

去年11月29日，添發財38號漁船自屏東縣東港出海，於12月2日抵達指定座標與不明鐵殼船對接，雙方以指定流水號的百元紙鈔做為信物，確認後將裝有毒品的23袋飼料袋移入漁船冷凍艙，再以大量冷凍魚獲掩飾準備返港。專案組成員12月3日凌晨2時許，於惡劣海況下強勢登檢，並射擊多發霰彈槍壓制局勢，順利登船查扣上述巨量毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

為慶祝調查局中和調查園區今天正式揭牌，北機站也送上大禮，公布日前破獲的近年最大漁船毒品走私案，共查獲281公斤的雙獅地球牌海洛因及72公斤K他命，合計353公斤，市價約103億元。記者杜建重／攝影