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卓榮泰誓言強化打擊毒品 調查局中和調查園區揭牌

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
調查局中和調查園區今天上午舉行揭牌典禮，行政院長桌榮泰親臨主持。記者杜建重／攝影
調查局中和調查園區今天上午舉行揭牌典禮，行政院長桌榮泰親臨主持。記者杜建重／攝影

調查局史上最大工程，耗資14億元的「中和調查園區」，今天上午舉行揭牌典禮，由行政院長桌榮泰、法務部長鄭銘謙、調查局陳白立，和檢、軍、海巡等友軍單位及多名立委共同出席。身為該園區一員的北部機動工作站也送上大禮，宣布破獲近年來最大宗的海洛因、K他命漁船走私案。

卓榮泰致詞時，再度強調政府打擊毒品和毒駕的決心，他表示，國人現在最為痛切的是所有的毒品的氾濫、毒駕的問題，政府不能再像過去一樣只書面作業，不能只再求法律完善的一個制度，行政院已就刑法、刑事訴訟法、陸海空軍刑法提出修正，送請立法院，未來也會對毒品、毒害防治條例及道交條例、菸害防制法陸續完成修法。

卓榮泰指出，修法之後，政府會有更強大的法律依據在手上，行政院也賦予所有執法人員更大的安全保證，這樣才能夠有效地來解決目前日益猖獗的國內毒品氾濫問題。期許調查局在新辦公大樓落成後，能整合科技辦案效能，全力打擊毒品犯罪，提升打詐力度，有效守護國家安全,維持社會安定。

調查局長陳白立表示，調查局耗費11年辦理「中和調查園區興建辦公大樓中長程計畫」，將鑑識科學處、新北市調查處、國家安全維護工作站、北部地區機動工作站整併為現有的中和調查園區，共新建4棟大樓，工程總經費約14億餘元，是調查局史上規模最大的新建工程，園區整合第一線偵辦案件與後端支援的鑑識科技設備，將有效強化偵辦能量。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

調查局中和調查園區今天上午舉行揭牌典禮，行政院長桌榮泰親臨主持。記者蔣永佑／攝影
調查局中和調查園區今天上午舉行揭牌典禮，行政院長桌榮泰親臨主持。記者蔣永佑／攝影

卓榮泰 中和 毒品

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